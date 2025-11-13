رئیس شورای شهر تبریز:
رویکرد شورای ششم تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت است
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر اینکه شورای ششم بهدنبال حل مسائل اساسی و زیربنایی شهر است، گفت: رویکرد شورای ششم تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، غلامرضا احمدی، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ساختوساز غیرمجاز، مسائل زیستمحیطی، حاشیهنشینی، پروژههای مسیرگشایی، ترافیک و حملونقل عمومی، مسایل فرهنگی و هویتی از جمله موضوعاتی هستند شورای ششم به ان توجه ویژه ای داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت تحقیق و تفحص، اظهار داشت: شورا بهصورت جدی پیگیر بررسی عملکرد حوزههایی چون مترو، فضای سبز و حملونقل عمومی است و گزارشهای آن بهطور منظم ارائه میشود.
احمدی در خصوص وضعیت بدهیهای شهرداری گفت: ریز بدهیها بهصورت مکتوب از شهرداری خواسته شده تا بررسی دقیقتری انجام شود. همچنین با راهاندازی سامانه شفافیت کمیسیون ماده ۵، تغییر کاربری فضای سبز به حداقل رسیده است.
*مسیرگشاییها و تملک املاک شهری محورهای اصلی کمیسیون شهرسازی
دبیر شورای اسلامی شهر تبریز با ابراز نگرانی از افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در برخی مناطق شهر تأکید کرد: مسیرگشاییها و تملک املاک شهری به عنوان یکی از محورهای اصلی کمیسیون شهرسازی است.
روح اله دهقان نژاد،در پاسخ به برخی شایعات اخیر درباره صدور کیفرخواست برای مدیران شهرداری تصریح کرد: صدور کیفرخواست و اعلام جرم، امری قضایی است و تا این لحظه هیچ حکمی صادر نشده است. اگر حکمی قطعی صادر شود و شورا در پیگیری آن کوتاهی کند، مردم حق دارند از ما مطالبهگری کنند.
وی ادامه داد: برخی عنوان کردهاند که بنده موجب بازداشت افرادی شدهام، در حالی که اقدام در برابر جرم و تخلف وظیفه قانونی و شرعی هر مسئولی است. مقابله با فساد و تخلف در شهرداری نهتنها جرم نیست بلکه بخشی از وظیفه نظارتی ماست.
وی در خصوص افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در شهر عنوان کرد: : متأسفانه در برخی مناطق، شاهد رشد این پدیده هستیم. این موضوع را شخصاً در مناطق مختلف پیگیری کردهام ، مقابله با ساختوساز غیرمجاز باید در همه مناطق تبریز بدون استثناء اجرا شود.
دهقان نژاد با اشاره به اینکه برخورد سلیقهای با متخلفان، عدالت شهری را زیر سؤال میبرد بیان کرد: اعضای شورای شهر در اجرای قانون و دفاع از حقوق شهروندان هیچ لکنتی ندارند و وظیفه خود را در چارچوب قانون و شرع انجام میدهند.
۱۳۶ نفر در تصادفات درونشهری جان باختند
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۳۶ نفر در تصادفات درونشهری جان باختندگفت: از این مقدار حدود ۱۴ نفر از آنان در مسیر بیآرتی و بر اثر تصادف با اتوبوس یا موتورسیکلت فوت کردند. مسیر بیآرتی تبریز ایمن و استاندارد نیست و شورا بهطور مستمر به شهرداری و پلیس برای اصلاح وضعیت هشدار داده است.
روح اله رشیدی ، در دومین نشست رسانهای اعضای هیئترئیسه شورا (سال پنجم فعالیت) اظهار کرد:حل مسائل واقعی شهر مانند کاهش ترافیک یا ساماندهی فضاهای عمومی بهدلیل نداشتن جلوه افتتاح و روبانبری، کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
این عضو شورا با یادآوری اجرای مسیرگشایی ۴۵ متری شهید آلهاشم گفت: این پروژه با تملک بیش از ۵۰۰ ملک و صرف بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، یکی از نمونههای موفق ابرپروژههای اخیر تبریز بوده است.
رشیدی در خصوص پل های عابر پیاده گفت: تنها ۵ تا ۶ درصد پلهای مکانیزه در وضعیت مطلوب قرار دارند. بودجه نگهداری این پلها ناکافی است و پیمانکاران نیز به تعهدات خود عمل نکردهاند.
روح اله رشیدی با اشاره به مشکلات معلولان و سالمندان افزود: ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت تبریز را این اقشار تشکیل میدهند، اما به دلیل دیدهنشدن در فضای عمومی، مشکلات آنها به مسئلهای شهری تبدیل نمیشود.
وی با اشاره به اهمیت موضوعات زیستمحیطی و فضای سبز خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع از کاربریهای فضای سبز تبریز تغییر یافته که بخشی از آن مربوط به پیشنهاد شهرداری و بخشی ناشی از تصمیم سایر نهادهاست. با این حال، روند تغییر کاربری در این دوره کاهش یافته و با حساسیت پیگیری میشود.
رشیدی با اشاره به اقدامات مرکز پژوهشهای شورا در زمینه شفافیت گفت: برای نخستینبار، سامانه مصوبات ماده ۵ راهاندازی شده که در آن تمامی مصوبات ۵۰ سال گذشته شهر تبریز در دسترس عموم قرار گرفته است.
وی افزود: مرکز پژوهشها همچنین در هفته پژوهش از چند عنوان کتاب رونمایی خواهد کرد و در هفته کتاب، آثار خود را با ۵۰ درصد تخفیف عرضه میکند.
وی در پایان تأکید کرد: مبارزه واقعی با فساد در شهرداری، از اصلاح بودجهنویسی آغاز میشود؛ بودجهای شفاف، واقعگرایانه و بدون فشارهای سیاسی، نخستین گام در جهت سلامت مالی مدیریت شهری است.