مشکل جایگاه سوخت فرودگاه کلاله رفع شد

به گزارش ایلنای گلستان، سیدعبدالله ارجائی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان گفت: تردد در جاده نوکنده- جنگل گلستان، به‌ویژه عبور زائران بسیار زیاد است و این جاده یکی از شریان‌های حیاتی حمل‌ونقل شمال کشور است. وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد با تأمین منابع و برنامه‌ریزی دقیق، این بزرگراه را به آزادراه تبدیل کند تا ایمنی و سرعت تردد بهبود یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میانگین تخصیص ۷۰ درصدی اعتبارات پروژه‌های گلستان تاکنون، گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، این میزان تا پایان سال به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت که این تصمیم با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از رفع مشکل جایگاه سوخت فرودگاه کلاله خبر داد و گفت: با جذب سرمایه‌گذار و اعطای تسهیلات بانکی، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خطوط هوایی تفریحی و گردشگری در این فرودگاه در جریان است که این اقدام می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری گلستان را فعال‌تر کند.

