استاندار: سطح باسوادی آذربایجان شرقی، یکونیم درصد بهتر از میانگین کشوری است
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که میانگین باسوادی استان، یک و نیم درصد از میانگین کشوری بالاتر و ۹۸.۵ درصد بوده گفت: بالا بودن سطح باسوادی در استان، خبر بسیار خوشحال کنندهای است. ما میتوانیم امیدوار باشیم با حرکتی اتقلابی بتوانیم این میانگین را به صد درصد رسانده و جشن مبارزه با بیسوادی را برپا کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری، بهرام سرمست، در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی، توهم باسوادی را از بزرگترین آفتها برشمرد و گفت: پی بردن انسان به بیسوادی و نادانی خود، نشانگر آگاهی او است. آسیبی که الان میبینیم نه از دانایان و بیسوادان؛ بلکه از کسانی است که توهم دانایی و دارند.
وی تاکید کرد: ماموریتهای نهضت سوادآموزی باید متناسب با تحولات جامعه و ساختار و رفتار اجتماعی مردم باشد و باید بر اساس استاندارهای جهانی حرکت کند.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تبیین تعاریف مختلف از باسوادی اظهار کرد: برای باسواد شدن، به چیزی فراتر از سواد خواندن و نوشتن نیاز داریم. تعریف باسوادی سه مرحله تاریخی دارد. مرحله اول سواد خواندن و نوشتن است. در دومین مرحله، تعریف مفهومی یونسکو از باسوادی مطرح است یعنی کسی با سواد است که علاوه بر خواندن و نوشتن، زبان رایانه و زبان خارجی هم بلد باشد. اما در مرحله سوم، دوازده و به تعبیری شش نوع سواد ذکر شده است و برای باسواد خواندن یک فرد، باید به مولفههایی همچون سواد عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانهای، تربیتی، سلامتی و انرژی و ... بپرداریم.
سرمست با بیان اینکه امروز به تربیت انسانهایی در خانواده، مدرسه و جامعه نیاز داریم که خودآگاهی داشته باشند، گفت: افراد باید نسبت به آنچه در پیرامونشان میگذرد و آنچه که نیاز دارند، آگاه باشند. امروزه، مشکلات اجتماعی مانند سطح طلاق در بین افرادی با تحصیلات دانشگاهی نشان میدهد که تعریف ما از سواد و اقداماتمان در این خصوص باید منطبق بر واقعیتهای اجتماعی باشد و افرادی را تربیت کنیم که دانایی و نادانیهای خود را خوب تشخیص داده و سواد ارتباطی و اجتماعی کافی و حداقل مهارتهای لازم را در این زمینه داشته باشند.
سرمست ارتقای مهارتهای زندگی را از تکالیف مشخص شده برای نهضت سوادآموزی عنوان نمود و بیان کرد: امیدواریم این تغییرات در اسناد آموزش و پرورش نهادینه شود؛ بطوریکه صرف مدرک، نشانه درکی صحیح از مفهوم سواد آگاهی و دانایی نیاشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نیازمند تعییر رویکرد و بازنگری در اسناد سازمان نهضت سوادآموزی و تغییر در رابطه با آموزشیاران و مدرسات هستیم و امیدواریم این جلسات منشا تغییر روش نگرش و رفتارها شود.
وی تاکید کرد: ماموریتی که نهضت سوادآموزی دنبال میکند باید متناسب با تحولات جامعه و متناسب با تعریف و سیر جهانی حرکت کند. تاکنون نهضت سوادآموزی بیشتر تعریف باسوادی را سواد خواندن و نوشتن را مدنطر قرار داده و از سایر بازتعریف سواد اعم از سواد ارتباطی، عاطفی، رسانه ای و.... غفلت کرده است.
استاندار در پایان گفت: امروزه جامعه به افرادی نیاز دارد که سطح دانایی خود را تشخیص دهند و سواد اجتماعی و ارتباطی خوبی داشته باشند.