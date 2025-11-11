برپایی چهارمین نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در هفته پایانی آبان

به گزارش ایلنا از قزوین، سید علی‌اکبر موسوی از برپایی چهارمین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان از 24 تا 30 آبان در مجتمع فرهنگی و هنری کانون خبر داد و گفت: امسال این نمایشگاه میزبان هفت ناشر از استان قزوین و دو ناشر از تهران است که در مجتمع کانون استان قزوین با شعار «بخوانیم برای ایران» برگزار می‌شود.

وی با برشماری حضور 11 ناشر از استان قزوین، 2 ناشر از استان قم، یک ناشر از استان تهران و انتشارات کانون در این نمایشگاه افزود: بیش از 50 هزار کتاب و بازی آموزشی در این نمایشگاه ارائه می‌شود و تلاش کانون بر این بوده است که با اطلاع‌رسانی گسترده در سطح استان و همکاری با اداره کل آموزش و پرورش زمینه برخورداری بیشتر مخاطبان مناطق کمتر برخوردار استان را فراهم کند، همچنین در مراکز فرهنگی و هنری سراسر استان برنامه‌هایی دراین راستا پیش بینی شده است.

مدیرکل کانون از همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش، صدا و سیما و انجمن فرهنگی ناشران قزوین در برگزاری این نمایشگاه خبر داد و اجرای نمایش به همت خانه تئاتر کانون، برگزاری برنامه علمی در خانه نجوم، کارگاه علوم و زیست شناسی و اجرای ریتم و گیم را به عنوان برنامه‌های جنبی این نمایشگاه معرفی کرد که ویژه دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

موسوی ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، ایجاد انس با کتاب در کودکان و نوجوانان و قرار گرفتن آن در سبد خرید خانواده را از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه برشمرد.

وی با تاکید بر این که کانون با رویکرد کتاب‌محور می‌کوشد دارد تا کودکان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اصلی کانون آگاهی از اهمیت کتابخوانی و دسترسی به کتاب را داشته باشند، ایجاد زمینه انتخاب "کتاب مناسب" برای بچه‌ها را از اولویت‌های دیگر کانون دانست.

مدیرکل کانون با اشاره به شعار «بخوانیم برای ایران» کتاب‌خوانی و افزایش دانش و آگاهی را پایه رشد فردی و اجتماعی و سازندگی در جامعه دانست و افزود: ما در کانون تلاش می‌کنیم کتاب را از ضرورت‌ها و همدم همیشگی مخاطبان خود بسازیم.

موسوی در ادامه با بیان این‌که سی و سومین دوره هفته کتاب امسال از 24 تا 30 آبان با برگزار می‌شود از پیش بینی و اجرای برنامه‌های گوناگون کتاب‌محور در مراکز فرهنگی و هنری کانون در سراسر استان نیز خبر داد.

