به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حبیب درگاهی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به تحولات مالی هلال‌احمر استان گفت: درآمدهای مجموعه ورزشی ما با حذف تخفیف‌ها و پس از بازسازی‌های اساسی دو برابر شده است. این مجموعه که پیش از این تنها یکی از 14 دستگاه تردمیل آن فعال بود، اکنون کاملاً به‌روز و تجهیز شده است.

وی اضافه کرد: بازسازی کامل سرویس‌های بهداشتی در سطح استان، تعویض درب‌های فرسوده، نصب جک‌های برقی برای کنترل تردد، سرویس و بازسازی سیستم سرمایشی داروخانه و نصب سیستم استابلایزر در مجموعه‌های ورزشی از جمله این اقدامات است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین با بیان اینکه حدود 25 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی این جمعیت در سال جاری تخصیص یافته است، گفت: از این میان 22 میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای اجرای 5 طرح مختلف از جمله ساخت پایگاه‌های امداد و نجات تخصیص یافته است.

درگاهی با اشاره به تجربیات کسب‌شده در جنگ 12 روزه بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌های نوین در امداد و نجات تأکید کرد و افزود: در حوادثی مانند انفجار، هم حس بویایی سگ‌های تجسس از کار می‌افتد و هم احتمال سوختن پای آنان در آتش‌سوزی وجود دارد. این چالش‌ها ما را به سمت استفاده از هوش مصنوعی و رباتیک سوق داد.

وی از تهیه یک پروپوزال سه‌جانبه با استانداری قزوین برای استفاده از فناوری‌های نوین خبر داد و گفت: در حال حاضر نوشتن این پروپوزال در دست انجام است و هدف نهایی، انعقاد یک توافقنامه سه‌جانبه بین هلال‌احمر، استانداری و یک نهاد علمی است.

مدیرعامل هلال‌احمر استان قزوین همچنین از موافقت اولیه استاندار برای خرید یک «پهپاد» تخصصی برای عملیات جست‌وجو و نجات توسط جمعیت هلال‌احمر خبر داد و افزود: اختصاص این پهپاد گامی مهم برای جایگزین‌سازی یا تکمیل روش‌های سنتی امداد و نجات است.

درگاهی در بخش دیگری از سخنانش به ناوگان خودرویی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر حدود 170 دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس‌های فوری و خودروهای سنگین در شهرستان‌ها و پایگاه‌های جاده‌ای استان مستقر هستند.

