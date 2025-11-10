به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: وقوع سانحه رانندگی بین یک دستگاه مینی‌بوس و خودروی سواری پژو ۲۰۶ در کمربندی شمالی نجف آباد روبروی پادگان عاشورا عصر دوشنبه به مرکز فوریت‌های پزشکی گزارش شده است.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، سه واحد امدادی از اورژانس برای امدادرسانی به محل اعزام شدند و ۱۳ نفر آقا ۲۵ تا ۵۰ ساله در این سانحه دچار مصدومیت شده اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اصفهان گفت: مصدومان به بیمارستان فاطمه الزهرا(س) نجف‌آباد منتقل شدند.

