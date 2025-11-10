خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

واکسیناسیون دام‌های استان مرکزی برای مقابله با بیماری تب برفکی

واکسیناسیون دام‌های استان مرکزی برای مقابله با بیماری تب برفکی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: بیش از یک میلیون و 245 هزار رأس دام سبک و سنگین در این استان در راستای مقابله با بیماری تب برفکی و پیشگیری از شیوع این بیماری واکسینه شدند. از این تعداد حدود یک میلیون و 223 هزار رأس دام سبک و 22 هزار رأس دام سنگین تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، محمد فتاحی افزود: بیماری تب برفکی مشترک بین انسان و دام نیست. اما این بیماری خسارت‌های اقتصادی سنگینی به دامداران وارد می‌کند. در این رابطه هزینه‌های بالای درمان و همچنین تلفات در دام‌های نوزاد و گوساله با توجه به قیمت بالای دام در شرایط کنونی، اهمیت پیشگیری را دوچندان کرده است.

وی ادامه داد: واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این بیماری است اما به تنهایی کافی نیست. دامداران باید سایر توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند که از جمله آن کنترل تردد دام، خودداری از خرید و فروش بدون مجوز دامپزشکی، پرهیز از حضور در میادین دامی پرخطر و اجتناب از رهاسازی تلفات در محیط‌زیست است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: گوشت‌های عرضه شده در بازار تحت نظارت دامپزشکی و کشتارگاه‌ها قرار دارند و پس از کشتار به مدت 24 ساعت در سردخانه نگهداری می‌شوند. در این فرایند بسیاری از عوامل بیماری‌زا از بین می‌رود و بنابراین مردم می‌توانند با اطمینان گوشت‌های عرضه شده را مصرف کنند.

فتاحی همچنین بر اهمیت ضدعفونی جایگاه‌های دام و اطلاع‌رسانی سریع در صورت مشاهده علائم بیماری تأکید داشته و تصریح کرد: همکاری دامداران با تیم‌های دامپزشکی نقش مهمی در کنترل و مهار بیماری تب برفکی دارد. در این راستا باید تمامی تلاش‌های برای ایجاد و تداوم همکاری‌های در این زمینه بکار گرفته شود.

