‌‌به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری گفت: ترانسفورماتور‌ها از تجهیزات حیاتی در سیستم‌های برق‌رسانی هستند که عملکرد پایدار آن‌ها تاثیر مستقیمی بر قابلیت اطمینان شبکه دارد.

وی با اشاره به اهمیت تعمیر و نگهداری به‌موقع شبکه توزیع نیروی برق اظهارکرد: تعمیر و نگهداری به‌موقع شبکه توزیع برق و ترانسفورماتور‌ها نقش مهمی در ارتقای بهبود برق‌رسانی و تامین برق مطمئن دارد که در این راستا تعمیر ترانسفورماتور مخاطره‌آمیز شهرستان داراب بصورت تخصصی و با برنامه‌ریزی منسجم انجام گرفت.

این مقام مسئول، کاهش خاموشی‌های ناخواسته، ایمن کردن پست‌های عمومی، کاهش بار فیدر‌ها در جهت کاهش خاموشی و رفع نوسان را جمله اهداف این عملیات برشمرد و افزود: بی‌تردید برگزاری چنین مانور‌هایی در افزایش رضایت‌مندی مشترکان، افزایش قابلیت اطمینان و همچنین کاهش تلفات نقش بسزایی خواهد داشت.

مدیردفترنظارت بر بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نیز در ادامه در تشریح این مانور بیان داشت: این مانور جهادی با ۱۷ گروه عملیاتی، ۲۰ نفر کارشناس ناظر، ۳۴ نفر سیمبان و ۱۷ خودرو عملیاتی انجام شد و مدیریت‌های توزیع نیروی برق شهرستان‌های داراب، نی ریز، زرین‌دشت، فسا، استهبان و جویم درآن مشارکت فعال داشتند.

محمد صنیع برخورداری از برق مستمر و پایدار را حق همه شهروندان و مشترکان برق دانست و تصریح کرد: همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برای حفظ پایداری شبکه و تامین رفاه و آرامش شهروندان در ۲۷ شهرستان فارس به‌صورت شبانه‌روزی در طول سال و به‌صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند که امید است با برگزاری چنین مانور‌هایی بتوانیم علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه، در ارتقاء کیفیت خدمت‌رسانی به مردم نیز نقش بسزایی ایفا نماییم.

