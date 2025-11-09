معاون شرکت آب منطقهای مرکزی خبر داد؛
محدودیت برق 3500 حلقه چاه آب کشاورزی در استان مرکزی
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مرکزی به محدود شدن برق تعدادی از چاههای آب کشاورزی در این استان اشاره کرده و گفت: در راستای صیانت از منابع آبی، برق 3500 حلقه چاه آب کشاورزی در استان به میزان 5 کیلوات ساعت در شبانهروز محدود شد.
به گزارش ایلنا، محمود قدبیگی افزود: با توجه به مصوبات کمیته صیانت از منابع آب استان برق این تعداد چاه آب کشاورزی که از ابتدای سال جاری تا 15 آبان ماه بیش از ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهرهبرداری فعال بودند از 5 آذر ماه تا پایان سال جاری محدود میشوند.
وی به اعمال محدودیت در ارتباط با دیگر چاههای آب کشاورزی اشاره کرده و ادامه داد: سایر چاههای آب کشاورزی نیز که از ابتدای سال جاری تا 15 آبان ماه فعالیت کاری آنها بیشتر از ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهرهبرداری نبوده است نیز از 20 آذر ماه تا پایان سال محدود خواهد شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مرکزی اظهار داشت: به منظور تأمین آب گلخانهها، دامداریها و مرغداریهایی که از چاه آب کشاورزی به صورت مشترک استفاده میکنند، برق تمامی چاههای کشاورزی استان روزانه یک ساعت از 9 تا 10 صبح رفع محدودیت میشود.
قدبیگی تصریح کرد: سال گذشته طرح محدودسازی مصرف چاههای آب کشاورزی اعمال شد. نتیجه آن جلوگیری از اضافه برداشت منابع زیرزمینی به میزان یک 100 میلیون مترمکعب جلوگیری بود. کشاورزان با رعایت کارکرد مندرج در پروانه بهرهبرداری کمک کنند تا از تنش آبی کنونی عبور شود.