خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون شرکت آب منطقه‌ای مرکزی خبر داد؛

محدودیت برق 3500 حلقه چاه آب کشاورزی در استان مرکزی

محدودیت برق 3500 حلقه چاه آب کشاورزی در استان مرکزی
کد خبر : 1711707
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به محدود شدن برق تعدادی از چاه‌های آب کشاورزی در این استان اشاره کرده و گفت: در راستای صیانت از منابع آبی، برق 3500 حلقه چاه آب کشاورزی در استان به میزان 5 کیلوات ساعت در شبانه‌روز محدود شد.

به گزارش ایلنا، محمود قدبیگی افزود: با توجه به مصوبات کمیته صیانت از منابع آب استان برق این تعداد چاه آب کشاورزی که از ابتدای سال جاری تا 15 آبان ماه بیش از ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهره‌برداری فعال بودند از 5 آذر ماه تا پایان سال جاری محدود می‌شوند.

وی به اعمال محدودیت در ارتباط با دیگر چاه‌های آب کشاورزی اشاره کرده و ادامه داد: سایر چاه‌های آب کشاورزی نیز که از ابتدای سال جاری تا 15 آبان ماه فعالیت کاری آنها بیشتر از ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهره‌برداری نبوده است نیز از 20 آذر ماه تا پایان سال محدود خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مرکزی اظهار داشت: به منظور تأمین آب گلخانه‌ها، دامداری‌ها و مرغداری‌هایی که از چاه آب کشاورزی به صورت مشترک استفاده می‌کنند، برق تمامی چاه‌های کشاورزی استان روزانه یک ساعت از 9 تا 10 صبح رفع محدودیت می‌شود.

قدبیگی تصریح کرد: سال گذشته طرح محدودسازی مصرف چاه‌های آب کشاورزی اعمال شد. نتیجه آن جلوگیری از اضافه برداشت منابع زیرزمینی به میزان یک 100 میلیون مترمکعب جلوگیری بود. کشاورزان با رعایت کارکرد مندرج در پروانه بهره‌برداری کمک کنند تا از تنش آبی کنونی عبور شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ