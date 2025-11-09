خبرگزاری کار ایران
آغاز قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه در مازندران از اوایل آذرماه

مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای طرح قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه از اوایل آذرماه خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۰ هزار ویلای غیرساکن در سطح استان شناسایی شده و با هدف تحقق عدالت در مصرف و کاهش ناترازی انرژی، در دستور اقدام قرار دارند.

به گزارش ایلنا، ️هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفت‌وگوی زنده با برنامه «پرس‌وجو» رادیو مازندران اظهار داشت: تعداد ویلاهای خالی از سکنه در استان بیش از ۱۵۰ هزار واحد است که بخش عمده‌ای از مصرف غیرضروری گاز را به خود اختصاص داده‌اند.

️وی افزود: با استفاده از ظرفیت پایشگران و سفیران انرژی، از اوایل آذرماه گاز واحدهای شناسایی‌شده قطع می‌شود و در صورت تکرار مصرف، وصل مجدد منوط به تعهد رسمی خواهد بود.

️جوادی هدف این طرح را «توزیع عادلانه انرژی و پیشگیری از مصرف بی‌رویه در اقامتگاه‌های غیر دائم» عنوان کرد.

