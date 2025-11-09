آغاز قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه در مازندران از اوایل آذرماه
مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای طرح قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه از اوایل آذرماه خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۰ هزار ویلای غیرساکن در سطح استان شناسایی شده و با هدف تحقق عدالت در مصرف و کاهش ناترازی انرژی، در دستور اقدام قرار دارند.
به گزارش ایلنا، ️هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفتوگوی زنده با برنامه «پرسوجو» رادیو مازندران اظهار داشت: تعداد ویلاهای خالی از سکنه در استان بیش از ۱۵۰ هزار واحد است که بخش عمدهای از مصرف غیرضروری گاز را به خود اختصاص دادهاند.
️وی افزود: با استفاده از ظرفیت پایشگران و سفیران انرژی، از اوایل آذرماه گاز واحدهای شناساییشده قطع میشود و در صورت تکرار مصرف، وصل مجدد منوط به تعهد رسمی خواهد بود.
️جوادی هدف این طرح را «توزیع عادلانه انرژی و پیشگیری از مصرف بیرویه در اقامتگاههای غیر دائم» عنوان کرد.