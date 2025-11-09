آغاز قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه در مازندران از اوایل آذرماه

به گزارش ایلنا، ️هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز مازندران در گفت‌وگوی زنده با برنامه «پرس‌وجو» رادیو مازندران اظهار داشت: تعداد ویلاهای خالی از سکنه در استان بیش از ۱۵۰ هزار واحد است که بخش عمده‌ای از مصرف غیرضروری گاز را به خود اختصاص داده‌اند.

️وی افزود: با استفاده از ظرفیت پایشگران و سفیران انرژی، از اوایل آذرماه گاز واحدهای شناسایی‌شده قطع می‌شود و در صورت تکرار مصرف، وصل مجدد منوط به تعهد رسمی خواهد بود.

️جوادی هدف این طرح را «توزیع عادلانه انرژی و پیشگیری از مصرف بی‌رویه در اقامتگاه‌های غیر دائم» عنوان کرد.

