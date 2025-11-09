دهیاران برنامه و افق ۵ ساله دهیاری را تنظیم کنند / نصب gps روی ماشین آلات دهیاری ضرورت دارد

به گزارش ایلنا از رشت، جلسه مشورتی معاونین عمرانی فرمانداری‌ها و بخشداران استان گیلان با حضور معاون عمرانی استاندار و مدیرکل امور روستایی برگزار شد.

یلدا حسینی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان، بر لزوم برگزاری منظم جلسات هیات تطبیق در سطح بخش‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: جلسات تطبیق باید ماهی حداقل دو بار برگزار شود و حضور کارشناس مشورتی از استانداری در این جلسات ضرورت دارد.

وی با انتقاد از وضعیت نابسامان برخی دهیاری‌ها گفت: متأسفانه برخی از دهیاری‌ها در استان عملاً تعطیل هستند و مردم در مراجعات خود برای پیگیری امور اداری دچار مشکل میشوند.

حسینی با اشاره به اینکه دهیاری های درجه ۵ و ۶ باید برنامه ۵ ساله تنطیم کنند گفت: منابعی که در اختیار دهیاری ها به ویژه دهیاری های با درجه ۵ و ۶ هستند باید به صورت برنامه ریزی شده و برای روستا چشم انداز ۵ ساله تعریف شود.

مدیرکل امور روستایی افزود: نزدیک به نیمی از بخشداری استان کمتر از ۶۰ روستای زیرمجموعه دارند و باید نظارت مستمر بر دهیاری‌ها داشته باشند.

حسینی با اشاره به لزوم نصب دستگاه‌های حضور و غیاب در دهیاری‌ها تصریح کرد: با وجود مکاتبات مکرر با بخشداری‌ها، تاکنون برخی دهیاریهای هدف اقدامی در این زمینه صورت نداده اند.

وی افزود: در برخی موارد دهیاران بدون هماهنگی با استانداری با سازمان دهیاری‌ها مستقیماً و معاونت‌های کشوری مکاتبه دارند که خلاف مقررات است

و شیوه نامه‌های مربوطه را رعایت نمیکنند.

مدیرکل امور روستایی گیلان با بیان اینکه پایان دوره شوراها نزدیک است گفت: برخی دهیاری‌ها بیش از یک سال است که با سرپرست اداره می‌شوند که این موضوع خلاف قانون است.

وی درباره خرید مشارکتی ماشین‌های آتش‌نشانی نیز اظهار داشت: ۵ میلیارد تومان بلاعوض از سوی معاونت دهیاری‌های سازمان برای خرید این خودروها تخصیص یافته و شیوه‌نامه به شهرستان‌ها ابلاغ شده که این موضوع باید بصورت جدی توسط شهرستانها دنبال شود.

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه دهیاری‌ها باید بر اساس بودجه خود عمل کنند گفت: دهیاری‌ها مجاز به کمک به دستگاه‌های اجرایی نیستند و این امر مغایر قانون است.

مدیرکل امور روستایی گیلان با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای دهیاران گفت: کلاس‌های آموزشی از هفته آینده آغاز می‌شود و حضور دهیاران الزامی است.

وی از راه‌اندازی اتوماسیون اداری دهیاری‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای در حال انعقاد است تا اتوماسیون اداری راه اندازی شود و مکاتبات مستقیماً با دهیاری‌ها انجام شود.

حسینی افزود: بر اساس تفاهم نامه ملی و دستور استاندار، تمامی دهیاری‌ها مکلفند حساب پشتیبان خود را در بانک توسعه تعاون افتتاح کنند.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را مسئله پسماند دانست و گفت: جمع‌آوری زباله در مسیرهای بین‌راهی هنوز انجام نمی‌شود و باید در اولویت کار دهیاری‌ها و بخشداری‌ها برابر قوانین قرار گیرد.

مدیرکل امور روستایی با اشاره به تخصیص اعتبارات گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از۲۵۰۰میلیارد تومان از محل عوارض مختلف به حساب دهیاری‌ها واریز شده و با وجود بیش از هزار میلیارد تومان موجودی قبلی، هنوز پروژه شاخصی از سوی دهیاری‌ها تعریف نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: نصب سامانه GPS بر روی ماشین‌آلات دهیاری‌ها فقط در چند شهرستان انجام شده است. همچنین باید از طرح هادی برای منافع روستا استفاده شود، نه برای اشخاص.

انتهای پیام/