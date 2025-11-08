در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
یزد صدرنشین کشور در قند خون کنترلنشده بیماران دیابتی
رئیس مرکز دیابت استان یزد با اشاره به نتایج هشتمین پیمایش ملی بیماریهای غیرواگیر، گفت: بیش از ۱۸ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال در یزد به دیابت مبتلا هستند و این استان از نظر میزان قند خون کنترلنشده در بیماران دیابتی، رتبه اول کشور را دارد.
سید علیرضا پورمازار، در گفتوگو با خبرنکار ایلنا از یزد، اظهار کرد: بر اساس نتایج هشتمین پیمایش ملی بیماریهای غیرواگیر، حدود ۱۸ درصد از افراد بالای ۲۵ سال در استان یزد به بیماری دیابت مبتلا هستند که این رقم، یزد را در رتبه چهارم کشور از نظر شیوع دیابت قرار میدهد.
وی افزود: اما نکته نگرانکنندهتر این است که از نظر میزان شاخص کنترل قند خون، یزد در رتبه اول کشور قرار دارد و این یعنی بسیاری از بیماران دیابتی استان درمان مؤثر دریافت نمیکنند، رژیم غذایی مناسب را رعایت نمیکنند و قند خون شان در محدوده طبیعی قرار ندارد؛ موضوعی که بسیار هشدار دهنده است.
پورمازار گفت: دیابت بیماریای است که میتواند در تمام مراحل زندگی بروز کند؛ از دوران کودکی و بارداری گرفته تا میانسالی و سالمندی.
رئیس مرکز دیابت استان یزد تأکید کرد: دیابت میتواند همه گروههای سنی و محیطهای کاری را درگیر کند، بنابراین توجه به پیشگیری، آموزش و سبک زندگی سالم از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس مرکز دیابت استان یزد در پایان با اشاره به عوامل مؤثر در بروز دیابت نوع ۲ خاطرنشان کرد: چاقی، افزایش توده و چربی بدنی، مصرف دخانیات و کمتحرکی از مهمترین فاکتورهای خطر در ابتلا به دیابت هستند و اصلاح این رفتارها، کلید کنترل و پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری در استان محسوب میشود.