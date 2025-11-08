۹ فوتی و مصدوم در دو حادثه رانندگی محورهای آبادان

به گزارش ایلنا از خوزستان، یاسین افرا امروز شنبه اظهار کرد: انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور بندر امام به آبادان، حدود ۱۵ کیلومتر پس از سه‌راهی خوردورق به سمت آبادان به مرکز فوریت‌های پزشکی اطلاع رسانی شد.

وی افزود: با اعلام این حادثه بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

افرا گفت: در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودرو دچار آسیب شدند که یک نفر جان خود را از دست داد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: سه نفر از مصدومان این حادثه شامل یک مرد ۴۵، یک پسربچه ۱۱ ساله و یک دختربچه هفت ساله پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه در محل، به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان و یک دختر بچه سه ساله به بیمارستان شهید معرفی‌زاده منتقل شدند و یک زن ۳۸ ساله در محل حادثه به دلیل شدت جراحات جان باخت.

وی ادامه داد: دومین حادثه نیز در محور اهواز به آبادان و در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر آبادان، بر اثر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پژو پارس به وقوع پیوست.

افرا گفت: به دنبال وقوع این حادثه نیز سه نفر مجروح شدند که یک نفر از آنان در صحنه جان باخت.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: ۲ مصدوم حادثه ۲ مرد ۱۹ و ۳۳ ساله پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط تکنسین‌های اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان آیت‌الله طالقانی آبادان انتقال یافتند.

وی ادامه داد: یک مرد ۴۰ ساله نیز به علت شدت صدمات وارده در محل حادثه فوت کرد.

افرا با ابراز تاسف از وقوع این حوادث ناگوار، ضمن تسلیت به خانواده‌های درگذشتگان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تصادفات ناشی از انحراف از مسیر، از رانندگان محترم درخواست می‌شود ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی پرهیز کرده و همواره به شرایط جاده‌ای توجه ویژه داشته باشند.

