ایلنا از فارس گزارش میدهد؛
١٩ سال وعده؛ ١٩ سال انتظار/ پرونده آی تی آی دوباره به مزایده میرود
حدودا ۱۶۰ نفر از بازنشستگان در این سالها درگذشتهاند
نزدیک به دو دهه از تعطیلی شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران (آیتیآی) در شیراز میگذرد و با وجود تغییر دولتها، برگزاری مزایدههای مکرر و ورود دستگاه قضایی، هنوز هیچ نتیجه قطعی برای تعیینتکلیف مالکیت، پرداخت مطالبات بازنشستگان و احیای خطوط تولید حاصل نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پرونده آیتیآی سالهاست میان دستگاههای اجرایی، قضایی و اقتصادی دستبهدست میشود. هر بار وعدهای برای تعیینتکلیف نهایی داده میشود، اما فرآیند در همان نقطهای متوقف میماند که سال قبل متوقف شده بود. پس از چندین مرحله مزایده ناموفق از طریق اجرای ثبت، حالا قرار است مزایده جدید از مسیر اجرای احکام قضایی انجام شود تا شاید سرنوشت این مجموعه مشخص شود.
در این میان، بیش از ١٣٠٠ بازنشسته شرکت همچنان چشمانتظار دریافت مطالبات خود هستند؛ مطالباتی که بنا بر برآوردهای اخیر به بیش از ٦٠٠ میلیارد تومان رسیده و هر ماه افزایش مییابد. بسیاری از این افراد سالها در خطوط تولید آیتیآی فعالیت کردهاند و حالا تنها دلخوشیشان وعدههایی است که هرگز عملی نشده است.
نزدیک به ۱۶۰ نفر از آنان در این سالها درگذشتهاند بیآنکه نتیجه پیگیریهای طولانی خود را ببینند.
زمین و تاسیسات آیتیآی که در محدوده شهری شیراز واقع شده، ارزشی چندبرابر رقم کارشناسی دارد و از دید کارشناسان اقتصادی، در صورت واگذاری شفاف و با برنامه احیا میتواند به موتور تازهای برای اشتغال و فناوری در استان تبدیل شود. اما آنچه امروز مشاهده میشود، نه بازگشت به تولید، بلکه ادامه فرسایش تدریجی یک سرمایه صنعتی است.
۱۹ سال انتظار و هنوز هیچچیز مشخص نیست
رئیس کانون بازنشستگان شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران (آیتیآی) با اشاره به آخرین وضعیت پرونده واگذاری و مزایده این شرکت گفت: اکنون روند کارشناسی از طریق اجرای احکام در حال انجام است و چند کارشناس از سوی مراجع ذیربط برای ارزشگذاری نهایی ملک شرکت تعیین شدهاند.
هاشم شمشیری در گفتوگو با ایلنا افزود: پس از اتمام کارشناسی و تعیین قیمت جدید، مزایده برگزار خواهد شد و بازنشستگان منتظر نتیجه این فرآیند هستند.
وی اظهار کرد: در این مرحله، تمامی مدارک و اطلاعات لازم از سوی کانون در اختیار کارشناسان قرارگرفته و امید میرود تا پایان هفته کارشناسی به اتمام برسد.
شمشیری با اشاره به اینکه مزایده جدید برخلاف دفعات قبل از مسیر اجرای احکام برگزار میشود و اینروش مشابه مزایدههایی است که پیشتر برای سهام منطقه ویژه اقتصادی از همین مسیر انجام شده بود، گفت: در صورت پیدا نشدن خریدار در مرحله نخست، مزایده تجدید میشود و در صورت تکرار عدم استقبال، امکان تهاتر ملک آیتیآی با مطالبات بازنشستگان وجود دارد.
رئیس کانون بازنشستگان شرکت آیتیآی یادآور شد: هنوز قیمت نهایی مشخص نشده اما کارشناسان قصد دارند مبلغی تعیین کنند که برای خریدار نیز مقرونبهصرفه باشد.
وی از وجود یک متقاضی پیشین برای خرید شرکت خبر داد و تاکید کرد: باتوجهبه تغییر ارزش کارشناسی، مشخص نیست آن متقاضی همچنان در مزایده شرکت کند یا خیر.
شمشیری با بیان اینکه میزان مطالبات بازنشستگان طبق آخرین شاخص مردادماه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و این رقم هر روز افزایش مییابد، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ پرداختی صورت نگرفته است؛ بازنشستگان تنها دلخوش به این هستند که فرآیند کارشناسی و مزایده در حال انجام است و امیدوارند اینبار روند با شفافیت و بدون مانع طی شود.
وی با اشاره به ارزش بالای زمین و تجهیزات کارخانه واقع در محدوده شهری شیراز عنوان کرد: هر سرمایهگذاری که وارد این مجموعه شود، حداقل دو برابر سرمایهگذاری خود سود خواهد برد. در حال حاضر دستگاههای اجرایی استان ازجمله استانداری و تیم اقتصادی آن نقشی در اینروند ندارند و مسئولیت در اختیار دستگاه قضایی است.
شمشیری خاطرنشان کرد: در طول ١٩ سال گذشته، پیگیریهای مداوم از سوی بازنشستگان، دیدار با مسئولان ارشد قضایی و دولتی و درخواست برای تعیین تکلیف مطالبات نتیجه ملموسی نداشته است.
وی از مسئولان استانی بهویژه استاندار و تیم اقتصادی فارس خواست برای یافتن خریدار مناسب و تسریع در مزایده همکاری جدیتری داشته باشند.
رئیس کانون بازنشستگان شرکت آیتیآی با اشاره به درگذشت ۱۶۲ نفر از بازنشستگان طی این سالها تصریح کرد: اکنون بیش از ۱۳۰۰ نفر از بازنشستگان همچنان منتظر وصول حقوق و مطالبات خود هستند. بازنشستگان پس از ١٩ سال انتظار همچنان امیدوارند که با برگزاری صحیح مزایده و حمایت دستگاههای مسئول، پرونده آیتیآی سرانجام به سرانجام برسد و جشن پایان این انتظار طولانی برگزار شود.
مشکل آیتیآی باید از اولویتهای اصلی اقتصادی استان شود
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به وضعیت نامشخص شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران (آیتیآی) نیز گفت: در حال حاضر از آخرین وضعیت واگذاری و برگزاری مزایده این شرکت اطلاع تازهای ندارد و تاکید کرد استانداری فارس باید در این زمینه پاسخگو باشد.
جعفر قادری در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: تاکنون اقدام جدی یا خبر تازهای از سوی استانداری منتشر نشده و طبق اطلاعات موجود، قرار است مزایده جدیدی از سوی مراجع قضایی برگزار شود. طی ١٩ سال گذشته، موضوع آیتیآی بارها وارد مسیر مزایده شده اما هر بار با بنبست مواجه و دوباره به نقطه آغاز بازگشته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در مقاطعی توافقهایی میان مسئولان استانی و رئیس قوه قضائیه برای تعیین مبنای مزایده قبلی انجام شده بود، اما ظاهرا تردیدهایی در روند اجرای آن ایجاد شده و پرونده بار دیگر به مرحله برگزاری مزایده بازگشته است.
قادری با اشاره به طولانی شدن فرآیند تعیینتکلیف شرکت گفت: به نظر میرسد این پرونده نوعی قفل و گره ساختاری پیدا کرده که با تغییر دولتها نیز باز نشده است.
وی تاکید کرد: لازم است مجموعههای اقتصادی استان این موضوع را جدیتر دنبال کنند و آن را از یک مسئله حاشیهای به یک اولویت اصلی اقتصادی تبدیل نمایند تا موانع موجود با جدیت بیشتری برطرف شود.
نماینده شیراز و زرقان معتقد است اگر موضوع آیتیآی به شکل معمول و اداری پیگیری شود، دستیابی به نتیجه قطعی بسیار دشوار است و نیاز به اراده و پیگیری ویژه دارد و تصریح کرد: این پرونده باید هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا از ظرفیتهای تولیدی و داراییهای موجود شرکت استفاده موثرتری صورت گیرد.
قادری با اشاره به برخی مشکلات مالی و محدودیتهای بانکی گفت: متاسفانه از گذشته حسابهای شرکتهای مرتبط مسدود شده و همین مسئله موجب بروز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی فعال استان شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس توضیح داد: در برخی موارد، ضمانتهایی برای اشخاصی صادر شده که بعدها از شرکتهای تولیدی سوءاستفاده کردهاند و اکنون نیاز است وضعیت حسابداری و تعهدات مالی در استان بهصورت شفاف تعیینتکلیف شود.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه تماسهایی با رئیسکل دادگستری فارس و معاونت اقتصادی استانداری داشته تا درباره تعیین وضعیت واحدهای تولیدی و رفع انسداد حسابها تصمیمگیری شود، چرا که ادامه این شرایط به فعالیت واحدهای اقتصادی سالم نیز آسیب وارد میکند.