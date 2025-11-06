خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر امور خارجه ؛

نخستین جشنواره مطبوعات غرب کشور به کار خود پایان داد

نخستین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های غرب کشور با حضور وزیر امور خارجه به کار خود پایان داد. این رویداد پس از وقفه‌ای 10 ساله و با حمایت استاندار همدان برگزار شد و دبیر آن از دریافت 1250 اثر و حضور 307 فعال رسانه‌ای از 6 استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، مدیرکل ارشاد همدان در آیین اختتامیه نخستین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و رسانه های غرب کشور که با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشور در حال برگزاری است، گفت: همدان زادگاه 8 هزار شهید دوران دفاع مقدس و سرداران و فرماندهان بزرگی مثل سرلشکر شهید همدانی، سپهبد شهید شادمانی و غیره همچنین مفاخر بزرگی است.

سید محمدرضا جوادی  بیان کرد: با توجه به نیازی که در حوزه رسانه وجود داشت این دوره از جشنواره با وقفه حدود 10 سال اکنون انجام گرفت و این رویداد با حمایت های استاندار رقم خورد.

جوادی ضمن قدردانی از خانه مطبوعات غرب کشور و رسانه های این مناطق بیان کرد: از اصحاب رسانه برای فراهم آوری مقدمات برگزاری جشنواره قدردانی می کنم.

دبیر جشنواره مطبوعات هگمتانه نیز در این مراسم اظهار کرد: تمام اصحاب رسانه مشکلاتی دارند فقط انتظار داریم تا این جشنواره برای برگزاری هرساله در سطح ملی و حتی فراملی مورد حمایت قرار گیرد.

مهرداد حمزه، از دریافت یک هزارو 250 اثر از شش استان غرب کشور به دبیرخانه جشنواره خبر دادو عنوان کرد:307 نفر از فعالان رسانه‌ در این جشنواره شرکت کردند که آثاری با موضوع گردشگری غرب کشور با استقبال قابل توجهی از دیگر محورهای موضوعی پیشی‌گرفته‌بود.

حمزه با اشاره به هئیت داوران جشنواره هگمتانه، بیان کرد: باافتخار در این جشنواره در خدمت اساتید برجسته، مانند استاد صدیقی، استاد مختاریان و غیره در حوزه روزنامه‌نگاری کشور بودیم. لازم به ذکر است که طی جشنواره کارگاه‌های آموزشی توسط اساتید برجسته برگزار شد.

بوکینگ