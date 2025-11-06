در حاشیه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد:
استاندار مرکزی گفت: آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن کارگری در شهرستان زرندیه و شهرک صنعتی مأمونیه، گام مهمی در راستای تأمین نیازهای جامعه کارگری استان محسوب میشود. با اجرای این پروژه، بخشی از ظرفیت طرحهای مسکن استان به جامعه کارگری اختصاص خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی مسکن کارگری شهرستان زرندیه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: این اقدام میتواند نقش مؤثری در ارتقاء رفاه کارگران داشته باشد.
وی به اقدامات حمایتی در ارتباط با پروژههای مسکن کارگری اشاره کرده و ادامه داد: برای صنایع و کارفرمایانی که در اجرای پروژههای مسکن کارگری مشارکت کرده و بخشی از آورده متقاضیان یا مصالح مورد نیاز را تأمین کنند، تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شده است.
استاندار مرکزی با اشاره به اعلام حمایت بانک مرکزی از واحدهای صنعتی دارای مشکل مالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: این اقدام فرصت ارزشمندی برای استان مرکزی به شمار میرود و میتواند در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعدیل نیرو و افزایش بهرهوری نقشآفرین باشد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی نقطه عطفی در رسیدگی به مسائل کارگری و صنعتی است. بدون تردید بررسی میدانی مشکلات و تصمیمگیری مستقیم در سطح ملی، دستاوردهای مهمی برای استان به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نیز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان، گفت: ساخت پروژه مسکن کارگری مأمونیه که با هدف رفع نیاز اساسی جامعه کارگری منطقه آغاز شده، گام مهمی در جهت تأمین رفاه و آرامش این قشر و خانوادههای آنها محسوب میشود.
حجتالاسلام محمد سبزی افزود: آغاز عملیات اجرایی پروژه ساخت مسکن کارگری در شهر مأمونیه اقدام مبارکی است که امروز انجام شد. با توجه به شرایط کاری و کارگری و نرخ بیکاری شهرستان و نیاز کارگران، پروژه مثبت و مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: اکثر جمعیت شهرستانهای ساوه و زرندیه کارگری است. مسائل و مشکلات این قشر در موضوعات مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد. با تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دغدغه جامعه کار و کارگری این شهرستانها رفع میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان، گفت: بر اساس تفاهمنامه وزارت راهوشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلساتی برگزاری شده است تا در شهرستانهایی که امکان تأمین زمین وجود دارد، پروژههای مسکونی کارگری اجرایی شود.
مختار احمدی با بیان اینکه بالغ بر 800 کارگاه بالای 50 نفر در استان فعال است، افزود: فهرست کارگران کارخانجات تهیه و به راهوشهرسازی استان مرکزی تحویل داده شده است. در فاز نخست فهرست 5900 نفر از کارگران استان تهیه شده است که فرم ج حدود 3000 نفر از آنها سبز است.
وی ادامه داد: در شهرستان زرندیه نیز 1294 نفر دارای فرم ج سبز هستند که در پروژه 800 واحدی شهر مأمونیه بخشی از این قشر پوشش داده میشوند. بر این اساس 800 واحد مسکونی کارگری با مشارکت صنایع در مأمونیه به عنوان مرکز شهرستان زرندیه احداث میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طرفین تفاهمنامه منعقد شده در راستای احداث پروژه مسکن کارگری شهرستان زرندیه اشاره کرده و اظهار داشت: بین این ادارهکل و 4 کارخانه (لیکا، فولاد هیربد، طبیعت، اتحاد لنت) به عنوان مشارکتکنندگان در این پروژه، تفاهمنامه منعقد شده است.
احمدی تصریح کرد: صندوق آیندهساز به کمک استاندار مرکزی در شهرستان زرندیه زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی 76 مگاواتی را اختصاص داده و پروانه احداث نیز اخذ شده است. با اقدامات انجام شده به زودی عملیات اجرایی این نیروگاه خروشیدی آغاز خواهد شد.