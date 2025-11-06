به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی با حضور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محمدرضا ظفرقندی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

عزیزی در تشریح محورهای این نشست گفت: تسریع در روند ساخت بیمارستان ۱۴۰۰ تخت‌خوابی شیراز یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث بود و مقرر شد با استفاده از منابع مالی ترکیبی، شامل اعتبارات تخصیص‌یافته از ردیف بودجه، ظرفیت‌های مولدسازی در شیراز و منابع توازن منطقه‌ای، اعتبارات لازم برای این پروژه مهم به‌صورت ویژه تأمین شود تا روند پیشرفت آن با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی شهر اظهار داشت: در این نشست همچنین موضوع بازسازی، استحکام‌بخشی و به‌روزرسانی بیمارستان نمازی شیراز مورد بررسی قرار گرفت و وزیر بهداشت نیز تأکید کرد که همانند الگوی موفق اجرای طرح بازسازی در بیمارستان امام خمینی(ره)، بازسازی بیمارستان نمازی نیز با دقت و سرعت لازم پیگیری و اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه افزود: از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار، موضوع سهام «شپنا» بود. بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد بخشی از تجهیزات پزشکی خریداری‌شده از محل منابع ارزی، از محل این سهم به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اختصاص یابد تا زیرساخت‌های درمانی استان بیش‌ازپیش تقویت شود.

در جریان این نشست ضمن تماس تلفنی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هماهنگی‌های لازم برای پیگیری مصوبات جلسه انجام تا روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر رصد شود.

عزیزی اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت وزارت بهداشت، امیدواریم شاهد رفع بخشی از مشکلات حوزه درمان در استان فارس و به‌ویژه شهرستان شیراز باشیم.

وی تاکید کرد: شیراز، به‌عنوان قطب درمانی جنوب کشور و یکی از مراکز برجسته پیوند اعضا در ایران، شایسته برخورداری از بهترین امکانات و زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است.

انتهای پیام/