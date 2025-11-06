سرپرست سازمان جهاد کشاورزی فارس خبرداد؛
کاشت گندم در فارس آغاز شد
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز کاشت گندم در این استان خبر داد و گفت: برنامهریزی کاشت گندم در سطح ٤١۵ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه استان فارس در تولید بذور گواهی شده رتبه اول کشور را دارد، بیان کرد: با هدف افزایش عملکرد گندم و تداوم پایداری تولید، تامین و تدارک بالغبر ۵۰ هزار تن بذر گندم از ارقام آبی و دیم در سه طبقه پرورشی ۳، مادری و گواهی شده از مهمترین برنامههای سال زراعی جاری است.
بهجت حقیقی با بیان اینکه درجه مکانیزاسیون در محصولات زراعی استان فارس بیش از متوسط کشوری است، ابراز کرد: سال گذشته درجه مکانیزاسیون در گندم آبی ۸۲. ۷ و گندم دیم ۷۱. ۵ درصد بود و برنامهریزی برای ارتقای درجه مکانیزاسیون در گندم آبی به ۸۴ و گندم دیم به ۷۳. ۵ درصد را از مهمترین اقدامات پیشرو دانست.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برنامهریزی بهمنظور اجرای ۱۲۰ طرح در حوزه گندم شده است، افزود: برنامهریزی برای اجرای ۳۹ طرح افزایش پتانسیل عملکرد با محوریت کشاورزان پیشرو، ۳۴ پروژه مقایسه مشارکتی ارقام، ۳۰ طرح مقایسه تراکم و ۱۷ پروژه مقایسه مشارکتی تغذیه گندم آبی و دیم با هدف ارتقاء بهرهوری در تولید صورت گرفته است.
بهجت حقیقی؛ از تامین کودهای پایه برای کاشت گندم نیز سخن گفت و افزود: تاکنون قریب به ۸۲ هزارتن کود ازته، حدود ۹ هزار تن کود فسفاته و بالغبر هشت هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه تامین و در بین کشاورزان توزیع میشود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: شهرستانهای مرودشت، اقلید و لارستان عمده تولیدکنندگان گندم استان فارس هستند.استان فارس سال گذشته با تحویل حدود ۶۰۰ هزار تن گندم، رتبه چهارم کشوری را اخذ کرد.