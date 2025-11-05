تجلیل از ورزشکاران و مدالآوران هیأت تنیس کرمانشاه
در مراسمی باشکوه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، جمعی از مسئولان، مربیان، پیشکسوتان و خانواده ورزشکاران، از مدالآوران و قهرمانان هیأت تنیس استان تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مراسم تجلیل از ورزشکاران، مربیان و مدالآوران هیأت تنیس استان کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد. در این مراسم،امیر همایون دولتشاهی رئیس هیأت تنیس استان کرمانشاه، ضمن قدردانی از زحمات ورزشکاران و خانوادههای آنان گفت:«این مراسم فرصتی است تا از تلاشها و افتخارات نسل جوان تنیس کرمانشاه قدردانی کنیم. موفقیتهایی که در سالهای اخیر به دست آمده، حاصل همدلی، پشتکار و حمایت خانوادهها و مربیان پرتلاش این رشته است.»
وی افزود: «جا دارد از همراهی مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان و همچنین حمایتهای مستمر فدراسیون تنیس کشور تشکر ویژه داشته باشم. خوشبختانه امروز تنیس کرمانشاه جایگاه مناسبی در میان استانهای غرب کشور یافته و حضور قهرمانان شایسته ما در میادین ملی و بینالمللی گواه این رشد و پویایی است.»
دولتشاهی با اشاره به حضور چهرههای نامآشنای تنیس کرمانشاه در سطح کشور گفت:«حضور قهرمانانی چون سام حسنی و سایر ورزشکاران افتخارآفرین، نشان از استعدادهای درخشان این دیار دارد. ما به وجود این جوانان و خانوادههای دلسوزشان افتخار میکنیم و تلاش خواهیم کرد تا مسیر پیشرفت برایشان هموارتر شود.»
رئیس هیأت تنیس کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد:«برنامهریزی ما بر این است که با توسعه زیرساختها و توجه به آموزش پایه، بتوانیم استعدادهای بیشتری را شناسایی و پرورش دهیم. استان کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب تنیس غرب کشور را دارد و در این مسیر نیازمند حمایت همهجانبه مسئولان هستیم.»
در ادامه این مراسم، از جمعی از مدالآوران استانی در ردههای سنی مختلف، مربیان و فعالان حوزه تنیس با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.
حاضران همچنین با تشویق پرشور از قهرمانان تجلیلشده استقبال کردند و فضای مراسم با شور و صمیمیت خاصی همراه بود.
گفتنی است در پایان این آیین، عکس یادگاری جمعی از مدیران، ورزشکاران و خانوادهها بهعنوان یادبود این رویداد ارزشمند ثبت شد.