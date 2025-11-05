به‌گزارش ایلنا، حسین ایزدی در نخستین همایش ملی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی گردشگری که امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان نور برگزار شد؛ ضمن تحلیل وضعیت کنونی گردشگری در مازندران، بر لزوم تغییر نگاه از رشد کمی به توسعه کیفی تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، گفت: وقتی نام مازندران را می‌شنویم، تصویر دریا، جنگل و طبیعت زنده در ذهن نقش می‌بندد؛ استانی که سالانه بیش از ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر-سفر را میزبانی می‌کند، رقمی معادل جمعیت چند کشور همسایه است. اما پرسش اینجاست که این حجم عظیم گردشگری چه تأثیری بر مردم، اقتصاد و محیط‌زیست گذاشته است؟

وی گردشگری را یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی استان برشمرد و تصریح کرد: بیش از ۱۵ درصد اشتغال مازندران به گردشگری وابسته است، اما فصلی بودن درآمدها، افزایش قیمت زمین و توزیع ناعادلانه منافع باعث شده توسعه اقتصادی گردشگری در مرحله‌ «رشد بدون عدالت» باقی بماند.

ایزدی خواستار تدوین سیاست‌هایی شد که گردشگری را به ابزار توانمندسازی جوامع محلی و نه صرفاً منبع سود سرمایه‌گذاران تبدیل کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به دگرگونی‌های فرهنگی در مناطق گردشگری گفت: گردشگری تعامل فرهنگی و مشارکت زنان را افزایش داده، اما در عین حال، موجب تغییر سبک زندگی روستایی و تجاری‌سازی فرهنگ بومی نیز شده است.

وی با تاکید بر شاخص‌هایی چون رضایت جامعه محلی و مشارکت اجتماعی، هشدار داد: رشد بی‌برنامه گردشگری می‌تواند موجب فرسایش فرهنگی و افزایش شکاف طبقاتی شود.

ایزدی مهم‌ترین بخش چالش گردشگری را مربوط به محیط‌زیست دانست و گفت: در تابستان حجم زباله در برخی شهرهای ساحلی تا سه برابر افزایش می‌یابد. آلودگی آب‌های ساحلی، تغییر کاربری جنگل‌ها و تخریب زیستگاه‌های میانکاله هشدار جدی برای آینده‌ مازندران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران اجرای پایش دیجیتال زیست محیطی، تعیین ظرفیت تحمل روزانه مناطق حساس و توسعه اکوتوریسم مسئولانه را از راهکارهای اصلی حفاظت از منابع طبیعی عنوان کرد.

او در ادامه راهکارهایی برای تحول گردشگری استان برشمرد.

ایزدی همچنین مدیریت هوشمند گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی، از طریق آموزش و صندوق‌های خرد گردشگری، سیاست‌گذاری پایدار بر پایه ارزیابی زیست‌محیطی پیش از صدور مجوز و تنوع بخشی به محصولات گردشگری شامل گردشگری کشاورزی، سلامت، فرهنگی و پژوهشی را از جمله اقدامات موثر در کیفی شدن گردشگری مازندران برشمرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تصریح کرد: پایداری، توقف توسعه نیست؛ بلکه ادامه‌ توسعه با درک محدودیت‌های طبیعت است. اگر بتوانیم بین منافع اقتصادی، آرامش اجتماعی و سلامت محیط‌زیست پیوند برقرار کنیم، مازندران نه‌تنها مقصد گردشگری کشور، بلکه الگوی ملی گردشگری پایدار خواهد بود.

وی تاکید کرد: زمان آن رسیده که از توسعه بی‌رویه به سمت تحول پایدار و از مصرف طبیعت به سوی احیای طبیعت، حرکت کنیم؛ و گردشگری را نه به‌عنوان صنعتی برای سود بلکه فرصتی برای زندگی بهتر، یادگیری و حفظ زمین برای نسل‌های آینده ببینیم.

