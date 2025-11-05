قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان و هر دلار ۱۰۸ هزار و ۲۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۳۳۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

انتهای پیام/