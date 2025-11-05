از ادامه تخریب باغ تاریخی مینو جلوگیری شد

به گزارش ایلنا، کامران میرحاجی با بیان اینکه باغ تاریخی موسوم به باغ «مینو » طی یک فرایند مالی به موسسه ای وابسته به یکی از بانک ها واگذار شده بود گفت: پس از این فرایند مالک جدید این باغ تاریخی اقدام به تخریب بخشی از ورودی عمارت و تعدادی از درختان محوطه کرد که بلافاصله پس از دریافت گزارش با دستور مقام قضایی این روند متوقف شد.

وی با اشاره به این نکته که هر‌گونه تغییر در عمارت های تاریخی ابتدا باید با مجوز میراث فرهنگی و سپس هماهنگی با شهرداری منطقه و صرفاً در چارچوب مقررات مرتبط با حفظ، بازسازی و ترمیم انجام شود گفت: این مالک پس از رد شدن درخواست تغییرات غیر اصولی از سوی میراث فرهنگی ،اقدام به تخریب غیر قانونی این باغ تاریخی کرده است .

این مقام قضایی استان فارس تصریح کرد: مداخله مقام قضایی ابتدا با دستور شفاهی و سپس با صدور دستور کتبی ،منتهی به جمع‌آوری ادوات تخریب شد و هم اکنون برای متهمین در چارچوب قانون پرونده قضایی تشکیل شده است.

باغ «مینو » خانه خیر نیک اندیش شیرازی مرحوم محمد نمازی است که در ضلع غربی خیابان خیام واقع شده و در شهریور ماه ۱۳۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

