خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با دستور‌ دادستان مرکز فارس:

از ادامه تخریب باغ تاریخی مینو جلوگیری شد

از ادامه تخریب باغ تاریخی مینو جلوگیری شد
کد خبر : 1709847
لینک کوتاه کپی شد.

با دستور دادستان مرکز استان فارس از ادامه تخریب باغ تاریخی مینو در شیراز جلوگیری و ادوات تخریب توقیف شد.

به گزارش ایلنا، کامران میرحاجی با بیان اینکه باغ تاریخی موسوم به باغ «مینو » طی یک فرایند مالی به موسسه ای وابسته به یکی از بانک ها واگذار شده بود گفت: پس از این فرایند مالک جدید این باغ تاریخی اقدام به تخریب بخشی از ورودی عمارت و تعدادی از درختان محوطه کرد که بلافاصله پس از دریافت گزارش با دستور مقام قضایی این روند متوقف شد.

وی با اشاره به این نکته که هر‌گونه تغییر در عمارت های تاریخی ابتدا باید با مجوز میراث فرهنگی و سپس هماهنگی با شهرداری منطقه و صرفاً در چارچوب مقررات مرتبط با حفظ، بازسازی و ترمیم انجام شود گفت: این مالک پس از رد شدن درخواست تغییرات غیر اصولی از سوی میراث فرهنگی ،اقدام به تخریب غیر قانونی این باغ تاریخی کرده است .

این مقام قضایی استان فارس تصریح کرد: مداخله  مقام قضایی ابتدا با دستور شفاهی و سپس با صدور دستور کتبی ،منتهی به جمع‌آوری ادوات تخریب شد و هم اکنون برای متهمین در چارچوب قانون پرونده قضایی تشکیل شده است.

باغ «مینو » خانه خیر نیک اندیش شیرازی مرحوم محمد نمازی است که در ضلع غربی خیابان خیام واقع شده و در شهریور ماه ۱۳۸۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ