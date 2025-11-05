خبرگزاری کار ایران
پروژه زیرگذر «کفی شمس‌آباد» در محور شهرکرد–شلمزار ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

پروژه زیرگذر «کفی شمس‌آباد» در محور شهرکرد–شلمزار ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۷۰ درصدی احداث زیرگذر در محدوده «کفی شمس‌آباد» خبر داد و گفت: این پروژه تا کمتر از یک ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،   سید احسان حسینی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: عملیات احداث زیرگذر محور شهرکرد–شلمزار در محدوده کفی شمس‌آباد هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، کمتر از یک ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: با تکمیل این پروژه، محور کفی شمس‌آباد به طول چهار کیلومتر به صورت چهارخطه آماده شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

حسینی با اشاره به تغییر مسیر ترافیک این محور به باند جدید حدود دو هفته پیش، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی اولیه برای تکمیل پروژه، دو ماه بود، اما با تسریع در روند اجرایی، این مدت کاهش یافته است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان همچنین از پیشرفت ۷۰ درصدی احداث زیرگذر دیگری در محدوده شهر «کیان» خبر داد و گفت: عملیات عمرانی این پروژه نیز با سرعت مناسبی در حال اجراست و تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد.

به گزارش ایلنا، هر دو زیرگذر با هدف دسترسی بهتر کشاورزان در حال احداث می‌باشند.

