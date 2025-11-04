خبرگزاری کار ایران
کشف بیش از 5 کیلو مواد مخدر از یک منزل مسکونی در قزوین
رئیس پلیس مبارزه با مواد‌ مخدر استان قزوین گفت: با هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدراستان 5 کیلو و 600 گرم ماده مخدر از نوع حشیش و تریاک ازیک منزل مسکونی در شهرک مهرگان کشف و یک نفر دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌ خمسه در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با انجام اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان مواد مخدر محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است. 

وی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم در شهرک مهرگان اعزام و در بازرسی از آن،  5 کیلو و 300 گرم ماده مخدر از نوع حشیش و 320 گرم تریاک کشف و در این رابطه یک نفر را دستگیر کردند. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد‌ مخدر استان با اشاره به این که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود، ادامه داد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.

