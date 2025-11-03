خبرگزاری کار ایران
انتصاب دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان

به پیشنهاد استاندار هرمزگان و با حکم حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، مسعود راسخی به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان منصوب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  به پیشنهاد استاندار هرمزگان و با حکم حسین ذوالفقاری نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد، مسعود راسخی به‌عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان منصوب شد.

راسخی پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکلی هماهنگی امور اقتصادی استانداری، معاون اداره‌کل امنیتی استانداری، معاون فرمانداری، معاون اداره‌کل امور اجتماعی و معاون دفتر برنامه‌ریزی و تحول اداری استانداری هرمزگان را بر عهده داشته است.

 

