دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان:

پرونده مرگ یک جوان با سلاح گرم در لرستان در دست بررسی است

پرونده مرگ یک جوان با سلاح گرم در لرستان در دست بررسی است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان از در دست بررسی بودن قضایی خودکشی یک جوان با سلاح گرم خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی حسنوند روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش اولیه مبنی بر خودکشی یک جوان با استفاده از سلاح گرم، بلافاصله عوامل انتظامی و قضایی در محل حاضر شده و تحقیقات مقدماتی آغاز شد. 

دادستان مرکز استان لرستان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد روانی، اجتماعی و حقوقی این پرونده اظهار کرد: پرونده قضایی با موضوع بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع این حادثه تشکیل شده و کارشناسان مربوطه در حال جمع‌آوری مستندات و انجام تحقیقات تخصصی هستند. 

حسنوند با اشاره به برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون تشکیل پرونده قضایی برای فرد مذکور، بیان کرد: هیچ‌گونه پرونده‌ای در خصوص انتشار محتوا در فضای مجازی برای مرحوم در مراجع قضایی لرستان تشکیل نشده است. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان تصریح کرد: انتشار اخبار غیرمستند و گمانه‌زنی‌های بی‌پایه در فضای مجازی نه‌تنها موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی برای منتشرکنندگان آن به همراه داشته باشد. 

وی در پایان ضمن تأکید بر نقش خانواده‌ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم نتایج بررسی‌ها پس از تکمیل تحقیقات، از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.

