تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شوش و هفتتپه مقابل فرمانداری شوش
جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شوش و هفتتپه صبح امروز یکشنبه در اعتراض به برخی مشکلات صنفی و معیشتی، مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، تجمعکنندگان با تأکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات قانونی بازنشستگان، مهمترین خواستههای خود را درمان رایگان و حذف بیمه تکمیلی، پرداخت حق مناطق جنگی بر روی حقوق بازنشستگان، تعیین عیدی بازنشستگان مشابه عیدی کارگران و واگذاری و اصلاح اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی عنوان کردند.
برخی از بازنشستگان حاضر در این تجمع ضمن گلایه از افزایش هزینههای درمان و مشکلات معیشتی، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا خواستار توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری به وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش شدند.
تجمع بازنشستگان در فضایی آرام برگزار شد و آنان خواستار انتقال خواستههایشان به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.