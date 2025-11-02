به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، تجمع‌کنندگان با تأکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات قانونی بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را درمان رایگان و حذف بیمه تکمیلی، پرداخت حق مناطق جنگی بر روی حقوق بازنشستگان، تعیین عیدی بازنشستگان مشابه عیدی کارگران و واگذاری و اصلاح اساسنامه کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی عنوان کردند.

برخی از بازنشستگان حاضر در این تجمع ضمن گلایه از افزایش هزینه‌های درمان و مشکلات معیشتی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا خواستار توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری به وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش شدند.

تجمع بازنشستگان در فضایی آرام برگزار شد و آنان خواستار انتقال خواسته‌هایشان به مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.

