آتش‌سوزی گسترده در کارگاه شارژ و فروش گاز مایع در شیراز مهار شد

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک کارگاه ۱۰۰۰ متری با کاربری شارژ و فروش سیلندر گاز مایع در شهرک جوادیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور اظهار داشت: پس از اعلام حادثه به مرکز ستاد فرماندهی در ساعت ۱۸:۰۱ روز شنبه، مورخ ۱۰ آبان ماه، ۷ ایستگاه آتش‌نشانی (ایستگاه‌های ۱۵، ۴، ۳، ۵، ۸، ۲۰ و ۹) با استفاده از یازده دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمه سنگین به محل اعزام شدند.

وی افزود: به دلیل حساسیت بالای عملیات، آتش‌نشانان با اقدام سریع و از سه جهت مختلف، ضمن استفاده از لوله‌های آبدهی پرفشار و مانیتور، عملیات اطفاء سیلندرهای گاز مایع ۵۰ و ۶۰ کیلویی و پیکنیک که برخی به علت انفجار تا ۳۰۰ متر به اطراف پرتاب می شدند را با موفقیت انجام و از سرایت آتش به کارگاه و منازل مجاور به طور کامل جلوگیری شد.

این حادثه ۲ مصدوم جزئی داشت که توسط نیروهای عملیاتی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

علت یا علل آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی می باشد.

