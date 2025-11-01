خبرگزاری کار ایران
ورود دادستانی رودبار به بوی نامطبوع کارخانجات زیتون/تعیین مهلت برای ایجاد سیستم‌های تصفیه پساب

ورود دادستانی رودبار به بوی نامطبوع کارخانجات زیتون/تعیین مهلت برای ایجاد سیستم‌های تصفیه پساب
در پی درخواست‌های مردمی درباره بوی نامطبوع ناشی از پساب زیتون، دادستانی با هدف صیانت از حقوق شهروندی به موضوع ورود کرده و نظارت جدی بر اصلاح واحدهای صنعتی دارد.

به گزارش ایلنا از رودبار، در پی مطالبات مردمی درباره آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت برخی کارخانجات فرآوری و روغن‌کشی زیتون، مجتبی طاهری، رئیس دادگستری شهرستان رودبار و محسن یوسفی، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان به همراه رئیس اداره محیط زیست رودبار از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک بابائیان منجیل و محل خروجی پساب آن‌ها در محدوده شهرک ایثارگران بازدید کردند.

به نوشته تسنیم، در این بازدید میدانی، وضعیت تصفیه‌خانه‌ها و نحوه دفع پساب کارخانجات مورد بررسی دقیق قرار گرفت و مسئولان قضایی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول زیست‌محیطی، به صاحبان کارخانجات فرصت محدودی برای اصلاح سیستم تصفیه و جلوگیری از آلودگی‌های احتمالی دادند.

مجتبی طاهری، رئیس دادگستری شهرستان رودبار، با اشاره به اینکه حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق شهروندی در اولویت کاری دستگاه قضایی قرار دارد، اظهار کرد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد سلامت مردم در اثر بی‌توجهی برخی واحدهای صنعتی به مخاطره بیفتد و در صورت بی‌توجهی، تشکیل پرونده قضایی و پلمب کارخانه در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد که سلامت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضاست و همه واحدهای صنعتی باید خود را ملزم به رعایت استانداردهای محیط زیستی بدانند.

محسن یوسفی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار نیز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه بوی نامطبوع ناشی از پساب برخی کارخانجات موجب نارضایتی اهالی منطقه شده است، اظهار کرد: دادستانی در پی درخواست‌های مکرر مردم و گزارش‌های محیط زیست، به موضوع ورود کرده و بر اجرای مصوبات نظارتی تا رفع کامل آلودگی نظارت خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم همکاری صاحبان صنایع در رفع مشکلات زیست‌محیطی افزود: مهلت مشخصی برای ایجاد سیستم‌های تصفیه پساب تعیین شده و در صورت بی‌توجهی، اقدامات قانونی و قضایی بدون اغماض انجام می‌شود.

به گفته یوسفی، دستگاه قضایی ضمن حمایت از تولید، اجازه نخواهد داد که فعالیت اقتصادی هیچ واحدی به قیمت آسیب به حقوق شهروندان و تخریب محیط زیست تمام شود.

