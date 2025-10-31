مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران:
خدمت رضوی نیازمند گفتمان مشترک و نگاه تحولی است
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با بیان اینکه خدمت رضوی باید از سطح نمادین عبور کرده و به یک جریان اجتماعی ماندگار تبدیل شود، بر لزوم توجه به نیازهای محلهای و شایستگی افراد در خادمیاری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، قاسم عزیززاده گرجی، مدیر کانونهای خدمت رضوی استان مازندران در نشست هماندیشی کانونهای خدمت رضوی پهنه سوم کشور که به میزبانی استان سمنان برگزار شد، بر اهمیت «گفتمان مشترک» و «نگاه تحولی» در تحقق خدمت رضوی تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم تعمیق گفتمان خدمت رضوی در سطوح مختلف، افزود: هدف ما این است که کانونهای محلهای به عنوان میدان اصلی خدمت در راستای رسالتهای امام رضا(ع) فعالیت کنند و این خدمت باید به یک جریان اجتماعی ماندگار تبدیل شود.
عزیززاده گرجی همچنین بر لزوم اصلاح ساختارهای خادمیاری و توجه به ظرفیتهای محلهای برای شناسایی نیازهای واقعی مردم تأکید کرد و گفت: کانونها باید بر اساس نیازهای محلی و ظرفیتهای انسانی و زیرساختی هر محله برنامهریزی کنند تا خدمات مؤثرتر و بدون نیاز به منابع مالی جدید ارائه دهند.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با اشاره به رشد ۴۰ درصدی آموزشهای خادمیاری در استان مازندران، این پیشرفت را نتیجه افزایش آگاهی و انسجام خادمیاران دانست و افزود: ما به دنبال ایجاد شبکهای از مومنان خدمتگزار در محلات هستیم تا هر فرد به تناسب توان و تخصص خود در خدمت به مردم و امام رضا(ع) سهیم باشد.