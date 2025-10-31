خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرس وحشی پیرمرد ۶۵ ساله پیرانشهری را زخمی کرد

خرس وحشی پیرمرد ۶۵ ساله پیرانشهری را زخمی کرد
کد خبر : 1707429
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر گفت: مرد ۶۵ ساله اهل این شهرستان در مناطق کوهستانی مشکان بر اثر حمله خرس از ناحیه ران و پا زخمی شد.

به گزارش ایلنا، عزیز ابراهیم نژاد  اظهار کرد: این مرد به همراه جمعی از دوستان خود برای کوهنوردی به منطقه کوهستانی مشکان در نزدیکی سد سیلوی این شهرستان رفته و با فاصله از دوستان خود حرکت کرده بود.

وی اضافه کرد: یک قلاده خرس پس از حمله به این مرد میانسال با وی گلاویز شده و وی را از ناحیه ران و پا به شدت زخمی کرده بود.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی پیرانشهر گفت: با اطلاع به مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ این شهرستان، آمبولانس پایگاه جاده ای کارخانه قند پیرانشهر به منطقه اعزام شد و فرد مجروح شده برای مداوا به بیمارستانی شهید سلیمانی پیرانشهر اعزام شد.

وی از روستاییان و گردشگران این منطقه خواست هنگام کوهپیمایی در مناطق کوهستانی به دلیل احتمال حمله حیوانات وحشی از جمله خرس و گرگ از تک‌روی و جدا شدن از گروه خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ