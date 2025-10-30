به تبعیض های ناروا در نگاه به ممسنی و رستم پایان دهید

به گزارش ایلنا، امید نصیبی در نطقی انتقادی به مسئولان دولتی، خواستار توجه جدی به مشکلات و نیازهای این منطقه شد و با اشاره به آمار ۷۵ درصدی حمایت مردم از دولت، تأکید کرد که این میزان حمایت با مشکلات و مطالبات بر زمین مانده منطقه هیچ سنخیتی ندارد.

این نماینده مجلس به بحران بی‌آبی در دشت‌های حاصلخیز ممسنی و رستم اشاره کرد و گفت: زندگی و امرار معاش این مردم از طریق آب‌های روان و فعالیت کشاورزی می‌گذرد.

وی از وزیر نیرو خواست تا به وعده‌های خود در این زمینه وفا کند و به حل مشکلات آب شرب و تعرفه برق گرمسیری شهرستان‌ها توجه کنید.

نصیبی در ادامه به وضعیت کشاورزی در منطقه اشاره کرد و از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا به فقر و بی‌آبی که مزارع را به فنا داده، رسیدگی کند.

وی همچنین از وزیر نفت به خاطر تخصیص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی تشکر کرد، اما تأکید کرد که مردم این منطقه سهم بیشتری از نفت دارند و باید زیرساخت‌های توسعه فراهم شود.

نصیبی از مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس خواست تا به وضعیت بیکاری و مشکلات اقتصادی در شهرستان توجه کند و گفت: مردم محروم اما باشرافت ما از هیچ صنعتی در شهرستان برخوردار نیستند.

نصیبی در ادامه با انتقاد به وزیران اقتصاد، ورزش و میراث فرهنگی و گردشگری، خواستار توجه جدی به مشکلات و نیازهای این منطقه شد.

نماینده ممسنی و رستم به تبعیض‌های ناروا در تخصیص منابع و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: لطفا با نظارتی دقیق و حساب شده، به تبعیض های ناروا در تخصیص منابع و تسهیلات بانکی به مناطق مختلف، پایان دهید.

نصیبی تأکید کرد که مردم این منطقه اگر از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند، می‌توانند مرهمی بر زخم‌های خود بگذارند. او همچنین به سختگیری‌های بی‌جهت شبکه بانکی اشاره کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا به این مشکلات رسیدگی کند.

وی در ادامه به وضعیت ورزش در شهرستان‌های ممسنی و رستم اشاره کرد و گفت: تعداد قابل ملاحظه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های ورزشی ما به دلیل عدم تخصیص و تزریق بودجه، کلا راکد و یلاتکلیف مانده‌اند.

نصیبی از وزیر ورزش خواست تا به وضعیت نابسامان ورزش در این شهرستان‌ها توجه کند و سهم مناسبی از بودجه و اعتبارات ورزشی را برای ساماندهی این وضعیت اختصاص دهد.

این نماینده مجلس همچنین به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری انتقاد کرد و گفت: ما میراث‌دار فقر و نداری و محرومیت شده‌ایم!

وی از عدم وجود برنامه‌های توسعه و رونق گردشگری در این منطقه انتقاد کرد و خواستار توجه به ظرفیت‌های تاریخی و تفریحی شهرستان‌های ممسنی و رستم شد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد که تا زمانی که سرمایه به این منطقه وارد نشود، صحبت از رفاه تنها یک شعار توخالی خواهد بود.

