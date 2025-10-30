رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری کشور:
سازمان تامین اجتماعی ماهانه ٢۵ هزار میلیارد تومان کسر نقدینگی دارد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری کشور گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با وجود ثروت فراوان، با کمبود نقدینگی مواجه است و ماهانه حدود ۲۵ همت کسری دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، قائممقام خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری کشور، در گردهمایی خانههای کارگر شمال شرق کشور گفت: کار ما درونتشکیلاتی نبوده و فعالیتهای ما در قالب کار صنفی انجام میشود.
وی اظهار کرد: در درون تشکیلات، موضوعات و اتفاقات متعددی وجود دارد که ناشی از نوع کارکرد ماست و همواره پس از بررسی دقیق، برای هر یک راهحل مناسب جستوجو میکنیم.
وی افزود: در حوزه برونتشکیلاتی نیز مباحث مربوط به کارگران، بازنشستگان و مسائل مرتبط با آنان را دنبال کرده و راهنماییها و حمایتهای لازم را ارائه میدهیم.
صادقی در ادامه ارزیابی خود از استان خراسان رضوی را مثبت دانست و گفت: هدف ما توسعه متوازن خانه کارگر در سراسر کشور است و از سیاست تمرکززدایی حمایت میکنیم. به دلیل سیاستهای انقباضی اقتصادی، امکان فعالیت گسترده در شهرهای مختلف وجود نداشته و به همین دلیل، کشور به ده منطقه تقسیم شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای منطقه خراسان شامل استانهای خراسان رضوی و شمالی خاطرنشان کرد: لازم است دفاتر و شعب خانه کارگر در این مناطق با قدرت بیشتری فعالیت کنند. همچنین دبیران اجرایی باید با نیازسنجی دقیق شهرهای استان، نسبت به معرفی دفاتر یا رابطهای شهرستانی اقدام کنند.
قائممقام خانه کارگر تأکید کرد: اگر خانه کارگر قصد دارد بهعنوان یک تشکل صنفی واقعی فعالیت کند، باید در مکانیسمهای درآمدی خود نیز اصلاحات ایجاد کند. توسعه متوازن در دفاتر سراسر کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است تا بتوانیم از وضعیت عقبماندگی فعلی خارج شویم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نگرانکننده حوزه تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی با وجود ثروت فراوان، با کمبود نقدینگی مواجه است و ماهانه حدود ۲۵ همت کسری دارد. اگر اصلاحات لازم در سیستم تأمین اجتماعی صورت نگیرد، در آینده با شرایط بسیار سختتری مواجه خواهیم شد و باید پیش از رسیدن به آن مرحله، راهکارهای مناسب ارائه دهیم.
حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی نیز در این گردهمایی ضمن قدردانی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان که زحمت برگزاری این گردهمایی را بر عهده داشتند افزود: کار اصلی خانه کارگر، مطالبهگری معقول و منطقی از حقوق کارگران است و در سالهای اخیر تلاش کردهایم این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
علیرضا محبوب، دبیرکل خانه کارگر نیز به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست به بیان نکات مهم در توسعه فعالیت های این تشکیلات پرداخت.
امیرالله شمقدری معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی نیز در این گردهمایی گفت: در حوزه امنیتی، در اولین گفتوگو با استاندار این بحث را مطرح کرده ام که ٨٠درصد چالش ها با راهبردهای اجتماعی قابل حل است و باید تحمل کنیم و میزان تاب آوری و نقدپذیری را افرایش دهیم.
وی افزود: یکی از ویژگیهای این جمع، تخصص آن بوده و راهکارهای فراوانی در اختیار دارند. استانهای خراسان ٢٧ نماینده مجلس دارند و نحوه مطالبه و خواستن ما بسیار مهم است.باید نکات را به خوبی بشنویم و بدانیم که در کجا و چگونه خواسته های خود را مطرح کنیم.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت: گاهی اوقات راهکارهای دیگری برای تحقق خواسته های ما وجود دارد و باید از این راهکارها استفاده کنیم. امروزه تشکلات بسیار میتواند تاثیر گذار باشد و جایگاه والایی دارند و بعضی تشکلات ما به اندازه یک وزارتخانه قدرت دارند. در شرایط فعلی باید با مدارا و استقامت در خواسته ها، مسائل را دنبال کنیم.