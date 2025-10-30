خبرگزاری کار ایران
در ایلام رخ داد؛

جنگل های بدره دچار حریق شدند

فرماندار بدره با اعلام وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های «زرانگوش» این شهرستان گفت که سهل‌انگاری انسانی موجب بروز این حادثه شده است.

به گزارش ایلنا از ایلام، سعید شهبازی گفت:  این آتش‌سوزی از سحرگاه امروز رخ داده و کوشش برای مهار آن ادامه دارد.

وی افزود: آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده محیط زیست است و نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام در محل آتش سوزی مستقر هستند.

شهبازی ادامه داد: حجم خط آتش گسترده است اما با وجود پوشش علفی متراکم و شیب تند، نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران و همیاران و تشکل‌های زیست محیطی در حال مهار آن هستند.

به گزارش ایلنا ، ۱۴۳ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی استان ایلام را مناطق حفاظت شده تشکیل داده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان رخ داده که منجر به تخریب بیش از یک‌هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی شده و این در حالی است که تعداد آتش‌سوزی‌های سال گذشته از ۱۰۰ مورد نیز فراتر رفت.

در مقابل ۲۰ مورد از آتش‌سوزی‌های سال جاری در مناطق حفاظت شده استان روی داده است.

طبق برآورد کارشناسان، خسارت مستقیم ناشی از سوختن هر هکتار جنگل بیش از یک میلیارد تومان است و بر این اساس، زیان اقتصادی آتش‌سوزی‌های امسال ایلام تاکنون از ۵۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است؛ رقمی که بدون محاسبه ارزش خدمات زیست‌بومی از دست‌رفته برآورد شده است.

به گفته مسئولان، با تکمیل و انتشار «اطلس ملی ارزش‌گذاری خدمات زیست‌بومی» تا پایان امسال، ابعاد دقیق خسارت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی این آتش‌سوزی‌ها شفاف‌تر خواهد شد.

