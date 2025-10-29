دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران:
همافزایی شوراها و شهرداران، موتور محرک توسعه شهری است
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع: ساختار فعلی مدیریت شهری نیازمند بازنگری و اصلاحات برای توسعه پایدار است
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با بر هماهنگی و همراهی بین شوراهای شهر و شهرداریها تأکید کرده و گفت: همافزایی شوراها و شهرداران، موتور محرک توسعه شهری است که با هماندیشی، تبادل تجربه و هماهنگی اجرایی میتواند مسیر پیشرفت شهرها را هموار کند. این همافزایی، راه تحقق مدیریت یکپارچه شهری و توسعه همهجانبه شهرها است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی محمدی در چهلوهشتمین نشست معماری و شهرسازی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در سالن اجتماعات هتل اطلس اراک برگزار شد، افزود: همدلی و هماهنگی میان شوراهای شهر، شهرداریها و کمیسیونهای تخصصی، به ویژه در حوزه معماری و شهرسازی، میتواند زمینهساز خدمات بهتر به مردم و تحقق اهداف توسعهای در روند حوزه مدیریت شهری باشد.
وی از همکاریها و تلاشهای شوراهای شهر و مدیران شهری در ارتقاء خدمات و اجرای طرحهای توسعهای تقدیر کرده و در این خصوص ادامه داد: استمرار همکاریهای میان مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور امری ضروری است و این تعاملها میتواند به تبادل تجربهها و انتقال دانش مدیریتی میان شهرهای بزرگ منجر شود. همچنین این همگرایی مسیر توسعه پایدار شهری را هموارتر میسازد.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به هویت شهری اراک اشاره کرده و اظهار داشت: شهر اراک به عنوان یکی از مراکز مهم کشور، همواره در جریانهای حساس و شکلگیری انقلاب ایران نقشی اثرگذار و تاریخی ایفا کرده است. اراک، زادگاه بزرگان و علمایی است که در تحولات فکری و سیاسی ایران اسلامی تأثیرگذار بودهاند که نام و یادشان همواره با هویت تاریخی و فرهنگی این شهر گره خورده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نیز در این نشست گفت: ساختار فعلی مدیریت شهری کشور از سالها پیش دچار نارساییهای جدی بوده و نیازمند بازنگری و اصلاحات بنیادین برای ارتقاء کیفیت زندگی شهری، کاهش بحرانها و تحقق توسعه پایدار است. تبادل تجربیات میان کلانشهرها میتواند از تکرار خطاهای مدیریتی جلوگیری کند و زمینهساز اتخاذ سیاستهای کارآمدتر در حوزه شهرسازی شود.
محمد عزتی افزود: متأسفانه از سالهای گذشته تاکنون، نهاد مشخصی در سطح حاکمیتی برای سیاستگذاری در امور شهری ایجاد نشده و بسیاری از طرحهای ملی بدون هماهنگی با مدیریتهای محلی اجرا میشود. این امر، روند توسعه شهری را با چالش مواجه کرده است. تصمیمگیریهای کلان در حوزه شهری باید با مشارکت فعال شهرداریها و استفاده از نظرات کارشناسی انجام شود تا ضمن تقویت صنعت گردشگری و سرمایهگذاری، منافع عمومی و توسعه متوازن شهرها نیز تضمین شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، مشکلاتی همچون آلودگی هوا، ترافیک، کمبود فضای سبز و مسائل مرتبط با محدوده و حریم شهرها، نشانههای روشنی از بیماری ساختار شهری هستند که بدون اصلاح نظام برنامهریزی و تصمیمگیری قابل حل نخواهند بود. بخش عمدهای از مشکلات کنونی شهرها، ناشی از عدم تحقق مدیریت واحد شهری و وابستگی شدید درآمد شهرداریها به ساختوساز است که سبب بروز ناهماهنگی در تصمیمگیریهای کلان شهری شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران اظهار داشت: شهرداریها در سالمسازی محیطزیست شهری و حفظ اصالت اسلامی و ملی و ایرانی شهرها جایگاه بسیار ویژهای دارند. اجرای پایلوت طرح ثبت و ساماندهی املاک شهری در مشهد و اصلاح نقشههای توسعه شهری در بوشهر، نمونههایی از تجربههای مثبت مدیریت شهری است که میتواند در دیگر شهرها نیز الگوبرداری شود.
عزتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تسهیل ساخت هتلها و توسعه گردشگری، تصریح کرد: گرچه این مصوبه موجب رشد چشمگیر صنعت گردشگری در کشور شده است. اما از سوی دیگر باید توازن میان سیاستهای تشویقی و منابع درآمدی شهرداریها حفظ شود تا عدالت مالی و اعتباری و همچنین برنامهریزی شهری دچار اختلال نگردد.