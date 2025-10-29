متقاضیان نهضت ملی مسکن صدرا شکایت خود را به سامانه ۱۳۶ اطلاع دهند

به گزارش ایلنا، با توجه به مطالبات و شکایات متعدد واصله در رابطه با وضعیت اجرای پروژه نهضت ملی مسکن شهر صدرا، کاظم اکرمی، رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس به صورت میدانی از کارگاه ساختمانی پروژه ۳۲۰۰ واحدی ماهور ۳ بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی گروه شهرداری‌های بازرسی کل استان فارس، رئیس شرکت عمران شهر جدید صدرا، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جدید صدرا انجام شد، ضمن بررسی دلایل تاخیر در اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی و مطابقت آن با برنامه زمان‌بندی در هر ۵ جبهه کارگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

بازرس کل استان فارس در این بازدید ضمن دستور به پیگیری ماهانه میزان پیشرفت و پایش مستمر نحوه خدمات‌رسانی در این پروژه، تاکید کرد: نهضت ملی مسکن به عنوان اقدام سراسری دولت، نقش بسزایی در افزایش رضایت مردمی دارد و تمامی دستگاه‌های متولی باید برای جلب رضایت متقاضیان و ایجاد زیرساخت‌های لازم تلاش و همکاری بین‌دستگاهی کنند.

اکرمی تأکید کرد: شهروندان و متقاضیان نهضت ملی می‌توانند شکایات خود در رابطه با عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی پروژه نهضت ملی مسکن را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۶ و درگاه اینترنتی www.۱۳۶.ir اعلام کنند.