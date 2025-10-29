بازرس کل استان فارس:
متقاضیان نهضت ملی مسکن صدرا شکایت خود را به سامانه ۱۳۶ اطلاع دهند
بازرس کل استان فارس و رئیس منطقه ۳ بازرسی کل کشور با اشاره به نقش پروژههای نهضت ملی مسکن برای رضایتمندی مردم، از متقاضیان این طرح خواست تا در صورت شکایت از عملکرد دستگاههای متولی این پروژه به سامانه تلفنی ۱۳۶ و درگاه اینترنتی www.۱۳۶.ir اعلام کنند.
به گزارش ایلنا، با توجه به مطالبات و شکایات متعدد واصله در رابطه با وضعیت اجرای پروژه نهضت ملی مسکن شهر صدرا، کاظم اکرمی، رئیس منطقه ۳ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس به صورت میدانی از کارگاه ساختمانی پروژه ۳۲۰۰ واحدی ماهور ۳ بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی گروه شهرداریهای بازرسی کل استان فارس، رئیس شرکت عمران شهر جدید صدرا، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جدید صدرا انجام شد، ضمن بررسی دلایل تاخیر در اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی و مطابقت آن با برنامه زمانبندی در هر ۵ جبهه کارگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بازرس کل استان فارس در این بازدید ضمن دستور به پیگیری ماهانه میزان پیشرفت و پایش مستمر نحوه خدماترسانی در این پروژه، تاکید کرد: نهضت ملی مسکن به عنوان اقدام سراسری دولت، نقش بسزایی در افزایش رضایت مردمی دارد و تمامی دستگاههای متولی باید برای جلب رضایت متقاضیان و ایجاد زیرساختهای لازم تلاش و همکاری بیندستگاهی کنند.
اکرمی تأکید کرد: شهروندان و متقاضیان نهضت ملی میتوانند شکایات خود در رابطه با عملکرد دستگاههای دولتی متولی پروژه نهضت ملی مسکن را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۶ و درگاه اینترنتی www.۱۳۶.ir اعلام کنند.