خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شامگاه سه شنبه رخ داد:

واژگونی مینی‌باس زائران عتبات در محور ایلام – سرابله یک کشته و ۱۸ مصدوم برجا گذاشت

واژگونی مینی‌باس زائران عتبات در محور ایلام – سرابله یک کشته و ۱۸ مصدوم برجا گذاشت
کد خبر : 1706493
لینک کوتاه کپی شد.

بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌باس حامل زائران عتبات عالیات در محور ایلام – سرابله، یک زن جان خود را از دست داد و ۱۸ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از ایلام، شامگاه سه‌شنبه ۸ آبان‌ماه، یک دستگاه مینی‌باس مسافربری در محور ایلام – سرابله واژگون شد که بر اثر این حادثه، یک زن حدود ۵۰ ساله جان خود را از دست داد و ۱۸ نفر دیگر مصدوم شدند.

بر اساس اعلام مرکز فوریت‌های پزشکی ایلام، مصدومان این حادثه که از زائران عتبات عالیات بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، با چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ