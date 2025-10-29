به گزارش ایلنا از ایلام، شامگاه سه‌شنبه ۸ آبان‌ماه، یک دستگاه مینی‌باس مسافربری در محور ایلام – سرابله واژگون شد که بر اثر این حادثه، یک زن حدود ۵۰ ساله جان خود را از دست داد و ۱۸ نفر دیگر مصدوم شدند.

بر اساس اعلام مرکز فوریت‌های پزشکی ایلام، مصدومان این حادثه که از زائران عتبات عالیات بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، با چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.

علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

