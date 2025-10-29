شامگاه سه شنبه رخ داد:
واژگونی مینیباس زائران عتبات در محور ایلام – سرابله یک کشته و ۱۸ مصدوم برجا گذاشت
بر اثر واژگونی یک دستگاه مینیباس حامل زائران عتبات عالیات در محور ایلام – سرابله، یک زن جان خود را از دست داد و ۱۸ نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از ایلام، شامگاه سهشنبه ۸ آبانماه، یک دستگاه مینیباس مسافربری در محور ایلام – سرابله واژگون شد که بر اثر این حادثه، یک زن حدود ۵۰ ساله جان خود را از دست داد و ۱۸ نفر دیگر مصدوم شدند.
بر اساس اعلام مرکز فوریتهای پزشکی ایلام، مصدومان این حادثه که از زائران عتبات عالیات بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، با چند دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.
علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.