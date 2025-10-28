رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری؛
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار کارشناس در سراسر کشور عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری هستند و در حوزههای تخصصی مختلف فعالیت دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داریوش بازگیر روز سهشنبه ششم آبان ماه در مراسم بزرگداشت روز کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به نقش مهم کارشناسان در فرآیند عدالت قضائی و تصمیمسازیهای اجرایی، گفت: ضروری است یک کرسی از جامعه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در شورای اداری لرستان در نظر گرفته شود تا صدای کارشناسان در تصمیمات استانی شنیده شود.
وی با بیان اینکه روز گذشته روز کارشناس رسمی دادگستری بهصورت رسمی در تقویم کشور ثبت شد، افزود: این اقدام گامی مهم در جهت پاسداشت جایگاه کارشناسان و تقویت جایگاه حرفهای آنان در نظام قضائی کشور است.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده در دوره پنجم شورای عالی، گفت: این شورا با محوریت اصلاح ساختار درون و برونسازمانی، اقداماتی نظیر تعدیل نیروی انسانی، بهکارگیری نیروهای متخصص، تشکیل چارت سازمانی شورای عالی و تدوین نظامنامههای تخصصی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: استقلال مکانی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، از جمله گامهای مهم در جهت ارتقای عملکرد و استقلال حرفهای این نهاد بوده است.
بازگیر با اشاره به برگزاری انتخابات شورای عالی کارشناسان رسمی در استانهای مختلف کشور اظهار داشت: در دوره اخیر، انتخابات بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار شد و ۷۷ درصد از اعضا در آن مشارکت کردند؛ این میزان مشارکت نشان از اعتماد بدنه کارشناسان به روند الکترونیکی و شفاف انتخابات دارد.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از نصب سامانه جامع اداری و مالی این شورا خبر داد و گفت: راهاندازی این سامانه، گام مهمی در جهت شفافیت مالی، تسهیل امور کارشناسان و ارتقای بهرهوری اداری به شمار میرود.
وی همچنین از تعامل مؤثر با کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد و تأکید کرد: این تعامل موجب شد بسیاری از دغدغههای کارشناسان در خصوص تعرفهها و پرداختها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
بازگیر در پایان با تأکید بر اهمیت توزیع جغرافیایی کارشناسان رسمی دادگستری در استانهای مختلف افزود: یکی از برنامههای راهبردی شورای عالی، توزیع متوازن کارشناسان در سراسر کشور است تا دسترسی مردم به خدمات کارشناسی در همه نقاط فراهم شود و عدالت کارشناسی بهصورت متوازن در کشور جریان یابد.