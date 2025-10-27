خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ دانش‌آموز بر اثر سانحه رانندگی در شهر طبل جزیره قشم جان باختند

۲ دانش‌آموز بر اثر سانحه رانندگی در شهر طبل جزیره قشم جان باختند
کد خبر : 1705937
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قشم گفت: در پی برخورد یک دستگاه کامیون ۱۰ چرخ با موتور پاکشتی ۲ دانش‌آموز پایه اول و سوم مقطع ابتدایی شهر طبل جزیره قشم به علت شدت ترومای وارده جان باختند و راننده کامیون متواری شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی رسول زاده عصر دوشنبه، اظهار کرد: این تصادف ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه امروز پس از پایان مدرسه این ۲ دانش آموز و هنگام بازگشت آنان به منزل در مسیر شهر طبل به سمت سلخ جزیره قشم مقابل سوپر مارکت عالی رخ داد.

وی ادامه داد: کامیون یادشده با ۲ دانش آموز به نام‌های محمدحافظ و مهرابه رادمنش برخورد کرد که با کمال تاسف هر دوی آنان در دم جان باختند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قشم توضیح داد: ۲ دانش آموز فوت شده طبلی در سانحه امروز تصادف از مدارس حضرت ابراهیم(ع) ۲ و هاجر(س) یک شهر طبل در منطقه شهاب جزیره قشم خواهر و برادر بوده‌اند.

سرهنگ رسول زاده اضافه کرد: راننده این کامیون پس از به زیر کشدن موتور پاکشتی این ۲ دانش آموز از حرکت باز ایستاده و در لحظات اولیه این حادثه به دلیل ترس از صحنه دلخراش از محل متواری شد.

وی گفت: هنوز علت حادثه به درستی مشخص نیست و در دست بررسی است.

شهر طبل در فاصله ۷۲ کیلومتری غرب شهر قشم و روبروی بندر خمیر واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ