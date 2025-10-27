به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی رسول زاده عصر دوشنبه، اظهار کرد: این تصادف ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه امروز پس از پایان مدرسه این ۲ دانش آموز و هنگام بازگشت آنان به منزل در مسیر شهر طبل به سمت سلخ جزیره قشم مقابل سوپر مارکت عالی رخ داد.

وی ادامه داد: کامیون یادشده با ۲ دانش آموز به نام‌های محمدحافظ و مهرابه رادمنش برخورد کرد که با کمال تاسف هر دوی آنان در دم جان باختند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قشم توضیح داد: ۲ دانش آموز فوت شده طبلی در سانحه امروز تصادف از مدارس حضرت ابراهیم(ع) ۲ و هاجر(س) یک شهر طبل در منطقه شهاب جزیره قشم خواهر و برادر بوده‌اند.

سرهنگ رسول زاده اضافه کرد: راننده این کامیون پس از به زیر کشدن موتور پاکشتی این ۲ دانش آموز از حرکت باز ایستاده و در لحظات اولیه این حادثه به دلیل ترس از صحنه دلخراش از محل متواری شد.

وی گفت: هنوز علت حادثه به درستی مشخص نیست و در دست بررسی است.

شهر طبل در فاصله ۷۲ کیلومتری غرب شهر قشم و روبروی بندر خمیر واقع شده است.