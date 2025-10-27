برداشت بیش از یک هزارتن انار از باغات چهارمحال و بختیاری پیش بینی شد
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، از برنامهریزی برای ایجاد باغات پایلوت با ارقام تجاری و بازارپسند انار و توسعه سیستمهای آبیاری قطرهای در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روحالله سعیدی در نشست با خبرنگاران بر لزوم اصلاح ارقام باغات انار و توسعه آبیاری قطرهای در استان تأکید کرد.
وی با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ هکتار باغ انار در استان، اظهار داشت: حدود ۱۸۰ هکتار از این باغات در منطقه "دورک اناری" شهرستان کیار واقع شدهاند.
سعیدی میزان عملکرد کنونی این باغات را بین ۶ تا ۷ تن در هکتار عنوان کرد و پیشبینی نمود: از این سطح زیرکشت، حدود ۱۰۵۰ تن انار در منطقه برداشت خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، اصلیترین مشکل این باغات را کمتوجهی به موضوع اصلاح ارقام دانست و افزود: ایجاد باغات پایلوت با ارقام تجاری و بازارپسند که سازگاری و ارزش اقتصادی مناسبی برای منطقه دارند، در دستور کار این سازمان قرار دارد تا پس از انتخاب و ترویج، زمینه برای توسعه باغات در منطقه فراهم شود.
وی "آبیاری" را دیگر موضوع مهم در مدیریت این باغات برشمرد و از کشاورزان خواست تا برای بهرهمندی از تسهیلات آبیاری قطرهای به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند. دکتر سعیدی با اشاره به حمایت دولت در این زمینه، تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم و وضعیت منابع آبی، استفاده از سیستمهای آبیاری نوین از ضروریات است و باید توسط بهرهبرداران پیگیری شود.