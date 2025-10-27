خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برداشت بیش از یک هزارتن انار از باغات چهارمحال و بختیاری پیش بینی شد

برداشت بیش از یک هزارتن انار از باغات چهارمحال و بختیاری پیش بینی شد
کد خبر : 1705844
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، از برنامه‌ریزی برای ایجاد باغات پایلوت با ارقام تجاری و بازارپسند انار و توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روح‌الله سعیدی در نشست با خبرنگاران بر لزوم اصلاح ارقام باغات انار و توسعه آبیاری قطره‌ای در استان تأکید کرد.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۰۰ هکتار باغ انار در استان، اظهار داشت: حدود ۱۸۰ هکتار از این باغات در منطقه "دورک اناری" شهرستان کیار واقع شده‌اند.

سعیدی میزان عملکرد کنونی این باغات را بین ۶ تا ۷ تن در هکتار عنوان کرد و پیش‌بینی نمود: از این سطح زیرکشت، حدود ۱۰۵۰ تن انار در منطقه برداشت خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان، اصلی‌ترین مشکل این باغات را کم‌توجهی به موضوع اصلاح ارقام دانست و افزود: ایجاد باغات پایلوت با ارقام تجاری و بازارپسند که سازگاری و ارزش اقتصادی مناسبی برای منطقه دارند، در دستور کار این سازمان قرار دارد تا پس از انتخاب و ترویج، زمینه برای توسعه باغات در منطقه فراهم شود.

وی "آبیاری" را دیگر موضوع مهم در مدیریت این باغات برشمرد و از کشاورزان خواست تا برای بهره‌مندی از تسهیلات آبیاری قطره‌ای به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه کنند. دکتر سعیدی با اشاره به حمایت دولت در این زمینه، تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم و وضعیت منابع آبی، استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین از ضروریات است و باید توسط بهره‌برداران پیگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ