متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

کد خبر : 1705824
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کیارگفت: طی عملیات گشت و کنترل ماموران منطقه حفاظت شده سبزکوه موفق به دستگیری یک نفر متخلف شکار غیرمجاز پرنده شدند.

به گزارش ایلنا، نعمت عزیزی  عنوان کرد: طی عملیات گشت و کنترل شبانه، مامورین منطقه حفاظت شده سبزکوه شهرستان کیار در ارتفاعات چشمه مورون و چشمه کوره، موفق به دستگیری یک نفر متخلف شکار غیر مجاز پرنده شدند. 

وی افزود:از این متخلف یک قطعه کبک شکار شده، یک قبضه سلاح و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

عزیزی بیان کرد: صورتجلسه به همراه ادوات شکار جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

 

 

