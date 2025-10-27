متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

به گزارش ایلنا، نعمت عزیزی عنوان کرد: طی عملیات گشت و کنترل شبانه، مامورین منطقه حفاظت شده سبزکوه شهرستان کیار در ارتفاعات چشمه مورون و چشمه کوره، موفق به دستگیری یک نفر متخلف شکار غیر مجاز پرنده شدند.

وی افزود:از این متخلف یک قطعه کبک شکار شده، یک قبضه سلاح و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

عزیزی بیان کرد: صورتجلسه به همراه ادوات شکار جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

