بانوان، نقش محوری در پیشبرد اهداف ملی دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالوالجرد صبح دوشنبه در نشست با بانوان نخبه مازندران‌ ضمن تبریک روز پرستار به همه پرستاران عزیز بر اهمیت حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی تأکید و از تلاش‌های دولت برای مهیا کردن بسترهای لازم برای حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های مختلف کشور قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه استان مازندران همواره به‌عنوان یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه‌های مختلف شناخته می‌شود، گفت: استان مازندران با داشتن منابع طبیعی و خاک حاصلخیز، شرایط ویژه‌ای دارد و حضور زنان در عرصه‌های مختلف این استان، می‌تواند موجب شکوفایی بیشتر آن شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در این راستا، ایجاد فضایی است که زنان بتوانند بدون حاشیه و بدون گرفتار شدن در بازی‌های پوپولیستی، با تمرکز بر عمل و نتیجه، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.

وی افزود:حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) در تاریخ اسلام به‌عنوان "عقیله بنی‌هاشم" شناخته شده‌اند، نمادی از خردمندی و سیاست‌ورزی، که در سخت‌ترین شرایط تاریخ، نقش کلیدی در روایت‌گری واقعه عاشورا و هدایت مردم ایفا کرد. ایشان الگوی عملی برای تمام زنان مسلمان هستند و در هر شرایطی با شجاعت و تدبیر، مسیر درست را انتخاب کردند.

صادق مالوالجرد تأکید کرد: در مسیر پیشرفت نباید از چالش‌ها و هجمه‌ها هراسید. موفقیت‌های بزرگ در هر عرصه‌ای همراه با چالش‌هایی هستند که ممکن است افراد و حتی خود تیم‌ها را دچار تردید کنند. اما باید با انگیزه و عزمی راسخ به مسیر خود ادامه داد.

وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌های توسعه‌ای استان مازندران اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن و شهرسازی، برنامه‌هایی در حال اجراست که علاوه بر حفظ منابع طبیعی، می‌تواند نیازهای مسکنی مردم استان را به‌طور مؤثر و پایدار تأمین کند. همچنین طرح‌هایی برای بلندمرتبه‌سازی در این استان در دست تهیه است که در نهایت می‌تواند به استفاده حداکثری از اراضی این منطقه کمک کند.

وی از تلاش‌های دولت و استاندار مازندران برای ایجاد زمینه‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای وضعیت مسکن در استان تشکر کرد و گفت: مهم‌ترین هدف ما در این پروژه‌ها، تأمین مسکن برای مردم استان با کمترین آسیب به محیط‌زیست و منابع طبیعی است.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ما در تاریخی ایستاده‌ایم که نقش زنان در آن برجسته‌تر از همیشه است. باید بدانیم که موقعیت‌هایی که امروز در اختیار زنان قرار می‌گیرد، فرصتی تاریخی است که باید از آن بهره‌برداری کرد. هیچ‌گاه از موفقیت‌ها نترسید و به‌طور مداوم با شجاعت، صلابت و تفکر مثبت، به جلو حرکت کنید.

