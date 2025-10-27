حادثه واژگونی مینی بوس حامل کارگران در کرمانشاه/15 نفر مصدوم شدند
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه گفت: واژگونی یک مینیبوس در جاده کامیاران به کرمانشاه ۱۵ کارگر را مصدوم کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود قلعه سفیدی روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه امروز ساعت ۶:۳۱ دقیقه صبح در محور کامیاران به کرمانشاه و به علت خواب آلودگی راننده مینی بوس و عدم کنترل وسیله نقلیه اتفاق افتاد.
وی با اشاره به اینکه مصدومان برای درمان به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدند افزود: حال همه مصدومان مساعد است و هیچ کدام وضعیت وخیمی ندارند.
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه با بیان اینکه این حادثه بعد از پادگان شهدا اتفاق افتاده است گفت: مصدومان بلافاصله توسط آمبولانسهای اورژانس پیشبیمارستانی به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل و اقدامات درمانی اولیه برای آنان انجام شد.
قلعهسفیدی افزود: تمام مصدومان کارگرانی بودند که برای انجام فعالیتهای کشاورزی به مزارع منطقه میرفتند و خوشبختانه پس از انتقال به بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفتند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در حملونقل، گفت: رانندگان باید به زمان استراحت توجه کنند و از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری نمایند تا از وقوع چنین حوادثی پیشگیری شود.
رییس اورژانس کرمانشاه همچنین اظهار داشت که بررسیهای پلیس راه برای تعیین جزئیات دقیقتر حادثه و شرایط جاده ادامه دارد و وضعیت تمامی مصدومان پایدار اعلام شده است.