حادثه واژگونی مینی بوس حامل کارگران در کرمانشاه/15 نفر مصدوم شدند

به گزارش ایلنا، مسعود قلعه سفیدی روز دوشنبه اظهار کرد: این حادثه امروز ساعت ۶:۳۱ دقیقه صبح در محور کامیاران به کرمانشاه و به علت خواب آلودگی راننده مینی بوس و عدم کنترل وسیله نقلیه اتفاق افتاد.

وی با اشاره به اینکه مصدومان برای درمان به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شدند افزود: حال همه مصدومان مساعد است و هیچ کدام وضعیت وخیمی ندارند.

رییس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه این حادثه بعد از پادگان شهدا اتفاق افتاده است گفت: مصدومان بلافاصله توسط آمبولانس‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل و اقدامات درمانی اولیه برای آنان انجام شد.

قلعه‌سفیدی افزود: تمام مصدومان کارگرانی بودند که برای انجام فعالیت‌های کشاورزی به مزارع منطقه می‌رفتند و خوشبختانه پس از انتقال به بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفتند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی در حمل‌ونقل، گفت: رانندگان باید به زمان استراحت توجه کنند و از خستگی و خواب‌آلودگی جلوگیری نمایند تا از وقوع چنین حوادثی پیشگیری شود.

رییس اورژانس کرمانشاه همچنین اظهار داشت که بررسی‌های پلیس راه برای تعیین جزئیات دقیق‌تر حادثه و شرایط جاده ادامه دارد و وضعیت تمامی مصدومان پایدار اعلام شده است.

