دادستان انقلاب مرکز لرستان خبر داد؛

افزایش بازداشتی‌های شهرداری دلفان به ۹ نفر

کد خبر : 1705504
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از دستگیری ۹ نفر از کارکنان شهرداری نورآباد به اتهام اختلاس خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی حسنوند امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی رصدهای مستمر و گزارش‌های واصله از نهادهای امنیتی و نظارتی، پرونده‌ای در خصوص تخلفات مالی شهرداری در دادسرای دلفان تشکیل شد که با پیگیری‌های قضائی دادستان شهرستان دلفان و انجام تحقیقات تخصصی، ۹ نفر از کارکنان این مجموعه به اتهام اختلاس بازداشت شدند. 

وی با تأکید بر عزم دستگاه قضائی در برخورد قاطع با مفاسد اداری، افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با دقت و سرعت در حال رسیدگی است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد شد. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، تصریح کرد: در صورت لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در خصوص روند رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون و با رعایت حقوق طرفین و از طریق روابط‌عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان انجام خواهد شد. 

به گزارش ایلنا، بیش از این بنا به گفته دادستان دلفان، تعداد بازداشتی‌های مجموعه شهرداری دلفان ۶ نفر، شامل شهردار سابق و ۵ نفر از کارکنان این مجموعه بود که بر اساس اظهارات دادستان مرکز استان لرستان، این تعداد در حال حاضر به ۹ نفر افزایش یافته است.

