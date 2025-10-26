رشد ۱۱ درصدی تولید آبزیان در آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا،منصور لطفی، با بیان اینکه تولید ماهیان گرمابی و سردابی در استان در دستور کار قرار دارد،‌افزود: امسال تولید چهار هزار و ۵۰۰ تن انواع ماهیان سردابی در استان انجام شده و تولید ماهیان گرمابی هم در مزارع و آب بندها، استخرهای ذخیره آب کشاورزی و آب بندها استمرار دارد.

وی اضافه کرد: آرتمیا، ماهیان زینتی و زالو نیز از جمله محصولات استان در بخش شیلات و آبزیان است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی با اشاره به تولید ۱۱ تن آرتمیا طی سال جاری در چهار مزرعه استان ادامه داد: امسال بیش از یک هزار و ۱۶۰ تن تولید ماهی در منابع آبی و ۲۲ مزرعه استان انجام شده است.

لطفی اظهار کرد: تکثیر ماهیان سردابی به تعداد ۱۵ میلیون قطعه در پنج مزرعه انجام شده و پیش بینی تولید برای ۵۰ میلیون قطعه تا پایان سال وجود دارد؛ تکثیر ماهیان گرمابی هم به تعداد ۱۱ میلیون قطعه در استان محقق شده است.

وی با اشاره به تولید زالو در ۲ مزرعه آذربایجان غربی گفت: امسال ۱۲۵ هزار قطعه در این بخش تولید شده که تا پایان سال به ۲۵۰ هزار قطعه می رسد.

وی افزود: در تولید ماهیان زینتی هم هفت مزرعه فعالیت دارند و ۶ میلیون قطعه امسال تولید شده که پیش بینی می‌شود به ۱۰ میلیون قطعه برسد.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی اظهار کرد: راه اندازی مزارع پرورش آرتمیا در مجتمع فسندوز با توان تولید بیش از ۳۰ تن بیومس و سیست آرتمیا، تولید بیش از ۱۱ میلیون قطعه انواع بچه ماهی گرمابی در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی شهید کاظمی پلدشت و رهاسازی در منابع آبی استان جهت حفظ ذخائر و ارسال مازاد آن به استانهای همجواراز جمله طرح های اجرایی بوده است.

لطفی با بیان اینکه،طی سال جاری ۱۰ هزار تن انواع ماهی و آبزیان در استان تولید و روانه بازار شده است گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱درصد رشد داشته است.

