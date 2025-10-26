منابع کارگری در زنجان به ایلنا گفتند: جمعی از کارگران فروشگاه زنجیره‌ای رفاه زنجان صبح امروز (۴ آبان ماه) با تجمع مقابل ساختمان فروشگاه در زنجان، خواستار پیگیری وضعیت معوقات مزدی وبیمه‌ای خود شدند.

یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی درباره اعتراض امروز خود و همکارانش گفت: حدود ۵۰ کارگر زن و مردفروشنده در ۵ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در استان زنجان فعالیت دارند که بیش ا ز ۳ ماه حقوق و۷ ماه حق بیمه پرداخت نشده دارند.

او با بیان اینکه ۴۰ درصد از حقوق تیر ماه و حقوق کامل ماه‌های مرداد، شهریور، و مهرماه را طلبکاریم افزود: همه‌ی ما حداقل‌بگیر هستیم و تأخیر یک ماهه در پرداخت حقوق مشکلات بسیاری برای تأمین حداقل نیازهای زندگی‌مان ایجاد می‌کند چه برسد به اینکه بیش از سه ماه است که حقوقی دریافت نکرده ایم.

این کارگر با بیان اینکه این مشکلات بعد از واگذاری فروشگاه رفاه به وجود آمد، به‌طوری که بعد از واگذاری، کارگران امنیت شغلی و معیشتی خودرا از دست دادند؛ در ادامه افزود: در حال حاضر کار به جایی رسیده که از سه ماه پیش حقوق کارگران فروشگاه رفاه بر اساس ۶ درصد از سهم فروش به کارگران به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.

این کارگر با بیان اینکه بهانه کارفرما برای پرداخت به موقع حقوق وبیمه کارگران کمبود منابع مالی است، افزود: در حالی کارفرما مشکلات مالی را بهانه پرداخت نکردن طلب کارگران عنوان می‌کند که فروشگاه‌های زنجیره‌ای زنجان از ۸ صبح تا ۱۲ شب دارای مشتری و فروش خوبی است. فروشگاه رفاه هر شب در شبکه ملی صدا وسیما بصورت زنده یک خودرو ۲۰۷ بین مشتریان قرعه کشی می‌کند.

این کارگر شاغل در فروشگاه رفاه زنجان گفت: ما کارگران شاغل نه حقوق به موقع می‌گیریم و نه از پرداخت مطالبات عقب افتاده خبری هست. تداوم مشکلات بیمه‌ای باعث شده تعدادی از همکاران از چند ماه پیش برای دریافت خدمت درمانی در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی با مشکل روبرو شوند.

وی با بیان اینکه خواستار پرداخت معوقات مزدی همکاران خود شد و به نیابت از آن‌ها گفت: امیدواریم مدیریت فروشگاه رفاه زنجان هرچه سریعتر مطالبات‌مان را کامل پرداخت کند تا از این وضعیت خارج شویم.

