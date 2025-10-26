اجرای طرح آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد قشم و کیش تا دو ماه آینده

به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد: با توجه به پرسش‌های مکرر شهروندان درباره زمان اجرای مصوبه آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد، لازم است به اطلاع هم‌استانی‌های عزیز برسانم که سازوکار اجرایی این طرح در حال تدوین و نهایی‌سازی است.

وی افزود: جلسات منظم با حضور نمایندگان گمرک، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در حال برگزاری است تا اجرای مصوبه با دقت، نظم و شفافیت کامل انجام شود.

استاندار هرمزگان تأکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد که ظرف کمتر از دو ماه آینده، طرح آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد قشم و کیش در سراسر استان هرمزگان به‌صورت رسمی اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/