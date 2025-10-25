رویداد "تبریز؛ پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی ۲۰۲۵" محور جشنواره رسانهای ابوذر شد
رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز اعلام کرد: رویداد بزرگ «تبریز، پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی ۲۰۲۵» بهعنوان یکی از محورهای جشنواره رسانهای ابوذر معرفی شده است؛ موضوعی که بیانگر اهمیت ملی و منطقهای این رویداد است.
به گزارش ایلنا از تبریز، احد صادقی در جریان امضای تفاهمنامه مشترک با اتاق بازرگانی تبریز با محوریت «تبریز، پایتخت محیط زیست شهرهای آسیایی ۲۰۲۵» اظهار داشت: اینکه یکی از معتبرترین جشنوارههای رسانهای کشور، محور زیستمحیطی تبریز را در اولویت خود قرار داده، نشاندهندهی جایگاه والای این حرکت شهری است. امیدوارم رسانهها با شور و انگیزه وارد این عرصه شوند تا پیام تبریز سبز به سراسر کشور و منطقه منتقل شود.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در راستای توسعه شهر سبز افزود: شهردار تبریز اخیراً در تعرفههای عوارض محلی حوزه مسکن، تخفیف ۳۵ درصدی برای ساختمانهایی که اصول زیستمحیطی را رعایت میکنند لحاظ کرده است. این تصمیم تشویقی، میتواند تحولی در ساختوساز پایدار ایجاد کند.
رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر نقش پارلمان شهری در تسریع تصمیمگیریها گفت:تحرک و سرعت تصمیمگیری در شورای اسلامی شهر تبریز بسیار بالاتر از نهادهای دیگر مانند مجلس است و این ویژگی میتواند به اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصی در اجرای طرحهای اقتصادی و زیستمحیطی کمک کند.
صادقی با اشاره به نقش محوری شهرداری در پروژههای شهری افزود: بدون حضور شهرداری، بسیاری از طرحهای عمرانی و خدماتی در سطح ملی پیش نمیرود. تجربه نشان داده هرجا شهرداری پای کار آمده، از جمله پروژه آمادهسازی ورزشگاه یادگار امام، آسفالتریزی و تعریض بزرگراه اتوبان کسایی. مشکلات حل شده است.
وی تأکید کرد: بخش خصوصی میتواند با توسعه همکاریهای خود با شهرداری، بخشی از چالشهای موجود را برطرف کند. همچنین باید از ظرفیت سرمایهگذاران بومی نهایت استفاده را برد.
صادقی در پایان از مشارکت گسترده دستگاهها در اجرای رویداد پایتخت محیط زیست خبر داد و گفت: در این رویداد، تمامی نهادها از جمله صدا و سیما، ادارهکل محیط زیست آذربایجان شرقی و دیگر دستگاهها پای کار آمدهاند. همچنین لازم است از ظرفیت بیستونهمین همایش ملی صادرات غیرنفتی تبریز برای برندسازی رویداد پایتخت زیستمحیطی بهصورت گسترده استفاده شود.
همچنین داوود امیرحقیان، نایبرئیس شورای اسلامی شهر تبریز، در این نشست مشترک اظهار کرد: جای خرسندی دارد که آقای حسنزاده بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدهاند. این افتخار بزرگی برای جامعه اقتصادی کشور و بهویژه تبریز است.
وی با اشاره به ضرورت همافزایی میان نهادهای اقتصادی و مدیریت شهری گفت: متأسفانه آمار دقیق سرانه درآمد شهر به شهر منتشر نمیشود، اما با تلاشهای اتاق بازرگانی میتوان این دادهها را استخراج کرد. یقین دارم درآمد سرانه تبریز در مقایسه با سایر شهرها در وضعیت مطلوبی قرار دارد. پیشنهاد میکنم اتاق، این آمار را برای تبریز استخراج کند؛ چراکه این دادهها میتواند نقطه قوت و مبنای تصمیمسازی مشترک باشد.
امیرحقیان افزود: در سالهای گذشته نتوانستیم از ظرفیتهای پارلمان شهری برای توسعه همکاریها با اتاق بازرگانی بهطور کامل بهرهمند شویم. از منظر شورا، جای خالی سرمایهگذاری در برنامه راهبردی و عملیاتی دوم شهرداری تبریز مشهود است.
وی ضمن قدردانی از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی تبریز بهدلیل ریشهیابی موانع سرمایهگذاری، گفت: تصمیمگیریهای پارلمان محلی میتواند شرایط مساعدی برای فعالیت شرکتهای عضو اتاق بازرگانی فراهم کند. باید با همکاری دوطرفه، بسترسازی لازم برای توسعه تعاملات اقتصادی انجام گیرد.
نایبرئیس شورای شهر تبریز همچنین بر لزوم توجه نهادها به مسئولیتهای زیستمحیطی تأکید کرد و افزود: تتمامی نهادها باید از ظرفیتهای خود برای تحقق اهداف زیستمحیطی استفاده کنند. پیشنهاد میکنم اتاق بازرگانی، رویداد پایتخت زیستمحیطی تبریز را متعلق به خود بداند تا از ظرفیتهای این عنوان به بهترین شکل بهرهگیری شود.
امیرحقیان خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن است که با همراهی بخش خصوصی، گام بعدی را در مسیر صنعت سبز و توسعه پایدار برداریم.
وی در پایان گفت: شهرداری تبریز اطلس سرمایهگذاری شهر را تهیه کرده است و انتظار میرود اتاق بازرگانی با اتکا به این اطلس، نقش فعالی در جذب سرمایهگذاری ایفا کند. هدفگذاری ما باید حرکت به سمت صنعت سبز و توسعه پایدار شهری باشد.