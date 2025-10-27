ایلنا از فارس گزارش میدهد؛
مدیرکل ورزش و جوانان فارس: بازار سیاه بلیتفروشی در شیراز نگرانکننده است
دیدار حساس تیمهای فجر شهید سپاسی شیراز و استقلال تهران در حالی قرار است امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴ در ورزشگاه پارس برگزار شود که به دلیل سوءمدیریت در فروش بلیت و جولان دلالان، با حاشیهای جدی مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، سامانه رسمی فروش بلیت که قیمت مصوب آن ٢٠٠هزار تومان بود، در عرض چند دقیقه تکمیل شد و بسیاری از هواداران واقعی از خرید قانونی محروم شدند.
در پی این محدودیت، دلالان وارد عمل شده و بازار سیاه را راهاندازی کردند. گزارشها حاکی از آن است که بلیتهای ٢٠٠ هزار تومانی اکنون با قیمتهای نجومی بین ۱ تا ۵ میلیون تومان در شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین عرضه میشوند. برخی آگهیها حتی شامل بلیتهای تقلبی هستند که نگرانیها درباره کلاهبرداری را افزایش داده است.
هواداران با انتقاد شدید از روند فروش، میگویند بلیتها پیش از باز شدن سامانه توسط افراد مرتبط یا دلالان خریداری شده و با قیمتهای گزاف به فروش رسیده است. این وضعیت نه تنها مانع حضور هواداران واقعی در ورزشگاه شده، بلکه موجب نارضایتی عمومی و تنشهای اجتماعی شده است.
گزارشها حاکی از آن است که ظرفیت سامانه فروش به سرعت پر شده و امکان خرید بلیت برای تعداد زیادی از طرفداران فراهم نشده است.
بازار سیاه و افزایش نجومی قیمتها
با بسته شدن درگاههای رسمی فروش، دلالان و سودجویان وارد عمل شدهاند و بازار سیاه بلیت این مسابقه به شدت داغ شده است. بر اساس گزارشهای میدانی و بررسیهای انجامشده در فضای مجازی، بلیتهایی که قیمت رسمی آنها ٢٠٠هزار تومان تعیین شده بود، حالا با قیمتهایی بین ۱ تا ۵ میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی خرید و فروش میشوند.
این افزایش قیمت بیش از ۳۰ برابری، موجی از نارضایتی را در میان هواداران ایجاد کرده است. برخی گزارشها حتی از پیشنهاد بلیتهای تقلبی با قیمتهای بالا حکایت دارند که نگرانیها درباره کلاهبرداری را افزایش داده است.
اعتراضات هواداران و اتهامات به روند فروش
هواداران دو تیم فجر سپاسی و استقلال که از این وضعیت خشمگین هستند، معتقدند که عدم شفافیت در فرآیند فروش بلیتها، عامل اصلی این بحران است.
بسیاری از طرفداران ادعا میکنند که بلیتها پیش از باز شدن رسمی سامانه، توسط دلالان یا افراد مرتبط با سیستم فروش خریداری شده و سپس با قیمتهای گزاف در بازار سیاه عرضه شدهاند. این موضوع باعث شده تا هواداران عادی که توانایی پرداخت چنین مبالغی را ندارند، از حضور در ورزشگاه محروم شوند.
برخی از هواداران در شبکههای اجتماعی با انتشار پستهایی، خواستار پاسخگویی مسئولان و بررسی دقیق این موضوع شدهاند.
تاکنون هیچ توضیح رسمی و روشنی از سوی مسئولان برگزاری مسابقه، فدراسیون فوتبال یا متولیان ورزشگاه پارس شیراز درباره دلایل بسته شدن زودهنگام سامانه فروش و نحوه توزیع بلیتها ارائه نشده است. این سکوت، انتقادات هواداران را تشدید کرده و به گمانهزنیها درباره سوءمدیریت یا حتی دخالتهای غیرقانونی در فرآیند فروش دامن زده است. نبود نظارت کافی بر سامانههای فروش آنلاین و عدم وجود سازوکاری برای جلوگیری از فعالیت دلالان، از دیگر مواردی است که مورد انتقاد قرار گرفته است.
افزایش نجومی قیمت بلیتها در بازار سیاه، نهتنها دسترسی هواداران واقعی به تماشای این مسابقه را محدود کرده، بلکه به کاهش اعتماد عمومی به سیستمهای مدیریتی ورزش کشور منجر شده است.
انتقاد از شکلگیری بازار سیاه و دلالی در فروش بلیت مسابقات
مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در گفت و گو با ایلنا با انتقاد از شکلگیری بازار سیاه و دلالی در فروش بلیت مسابقات ورزشی در شیراز، گفت: فروش قانونی بلیت تنها از طریق سه سامانه رسمی انجام میشود و هر گونه عرضه خارج از این سامانهها غیرقانونی و مصداق کلاهبرداری است.
عبدالرحیم خداجو افزود: گزارشهایی دریافت شده مبنی بر اینکه برخی آگهیها در پلتفرمهای تبلیغاتی با قیمتهای نجومی مانند ۳ میلیون تا ۵ میلیون تومان منتشر شده که بههیچوجه واقعی و مورد تأیید متولیان فروش بلیت نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس تصریح کرد: انتشار این آگهیها و قیمتهای ساختگی در فضای مجازی ایجاد جو روانی و سوق دادن شهروندان به بازار سیاه را دنبال میکند، در حالی که سامانه رسمی فروش بلیت قرارداد خود را با شرکت برهان مبین منعقد کرده و این شرکت تنها مرجع مجاز عرضه بلیت است.
خداجو با اشاره به اینکه برخی از افراد اسکرینشاتهای قیمتهای کذب را ارسال و مدعی خرید یا فروش با رقمهای بالا میشوند، تأکید کرد: این موارد پیگیری و به دستگاههای نظارتی و حراست ارجاع شده است و هماهنگی با پلیس فتا و سایر مراجع امنیتی و نظارتی در جریان است.
وی تصریح کرد: نمیتوان پذیرفت برای یک بازی ۹۰ دقیقهای، بلیت با قیمتهای افراطی مانند ۳، ۵ تا ۱۶ میلیون تومان فروخته شود و این اقدامها را غیرقانونی و کاذب خواند.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس همچنین به افزایش تقاضا برای حضور در مسابقات در پی بازگشت تیمهای پُرطرفدار به شیراز اشاره کرد و گفت: حضور تیمهایی مانند استقلال و پرسپولیس در شهر باعث فزونی تقاضا شده اما این موضوع نباید بهانهای برای جولان واسطهها و دلالان بازار سیاه باشد.
وی یادآور شد: طرفداران از استانهای همجوار مانند خوزستان، کرمان و یزد نیز برای دیدن بازیها به شیراز سفر میکنند و این حجم تقاضا باید از طریق سازوکارهای قانونی مدیریت شود.
خداجو در پایان از رسانهها و شهروندان خواست تنها به سامانههای رسمی برای خرید بلیت مراجعه کنند و اعلام کرد: دستگاههای نظارتی و حراست بهطور جدی تخلفات را دنبال میکنند تا حقالناس و امنیت رویدادها حفظ شود.