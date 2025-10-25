جسد سوخته مرد ۷۹ ساله در ساری کشف شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قیصری روز شنبه در گزارشی به خبرنگاران گفت: در پی کشف جسد سوخته مردی در صندوق عقب خودرو پراید در ظهر روز پنج شنبه - یکم آبان ۱۴۰۴ در «کمربندی شمالی زیر پل ذغال چال» شهرستان ساری، پس از کسب خبر بلافاصله کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی استان با کارشناسان بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت استان در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از بررسی تخصصی مشخص شد که جسد مردی کاملا سوخته شده در صندوق عقب خودرو پراید وجود داشته که بلافاصله از طریق پلاک خودرو مالک آن که فردی ۷۳ ساله ساکن روستای النگ کردکوی بوده است شناسایی که با تحقیقات تلفنی از خانواده مالک خودرو مشخص شد پدر خانواده از روز چهارشنبه مفقود و گوشی همراهش خاموش است.

سرهنگ قیصری تصریح کرد: با اقدامات هوشمندانه و اطلاعاتی دقیق کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان مازندران، متهم به قتل که پسر ارشد مقتول بوده شناسایی و با احضار به اداره مبارزه با جرایم جنایی و تناقضات فراوان در اظهارات متهم و اینکه دست سمت راست وی آثار تاول سوختکی مشهود بود با هماهنگی قضایی بازداشت شد.

وی ادامه داد: متهم به قتل وقتی با مستندات کارآگاهان مواجه شد چاره ای جز اقرار نداشت و بیان کرد؛ روز چهارشنبه پدرش به منزل وی در کردکوی مراجعه و در پارکینگ آپارتمان با پدرش بر سر اختلافات خانوادگی گلاویز و پس از هل دادن پدرش، سرش به ستون پارکینگ برخورد و فوت کرد که جسد را در داخل صندوق عقب خودرو گذاشته و فردای آن روز از کردکوی به ساری آمده و ماشین و جسد را کاملا آتش زد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به اظهارات صریح متهم به قتل پدرش، اظهار داشت:در این خصوص پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

